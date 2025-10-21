Доллар 21 қазандағы саудада тағы қымбаттады
21 қазан 2025 жылы Қазақстан қор биржасында (KASE) сауда сессиясы сағат 15:30-да аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz. Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 538,56 теңгеге жетіп, тағы да 0,47 теңгеге көтерілді.
Рубльдің бағамы 6,65 теңгеге өсті (+0,01). Ал таңғы саудада юаньдың орташа салмақты бағамы 75,60 теңге болды (-0,04).
Айырбастау орындарында доллар 538,9–541,3 теңгеден, еуро 626,5–630,5 теңгеден, рубль 6,59–6,71 теңгеден сатып алынып, сатылуда.
Сонымен қатар, 21 қазан күні әлемдік мұнай бағалары төмендеді. Декабрь айына арналған Brent мұнай фьючерсі баррельге $60,73 деңгейінде бағаланып, 0,46%-ға арзандады. WTI мұнайы 0,49%-ға төмендеп, баррельге $56,74 болды.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 538,12 теңге, еуроны 627,02 теңге, рубльді 6,65 теңге деп бекітті.
