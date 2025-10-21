#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

Доллар 21 қазандағы саудада тағы қымбаттады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 16:02 Фото: Zakon.kz
21 қазан 2025 жылы Қазақстан қор биржасында (KASE) сауда сессиясы сағат 15:30-да аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz. Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 538,56 теңгеге жетіп, тағы да 0,47 теңгеге көтерілді.

Рубльдің бағамы 6,65 теңгеге өсті (+0,01). Ал таңғы саудада юаньдың орташа салмақты бағамы 75,60 теңге болды (-0,04).

Айырбастау орындарында доллар 538,9–541,3 теңгеден, еуро 626,5–630,5 теңгеден, рубль 6,59–6,71 теңгеден сатып алынып, сатылуда.

Сонымен қатар, 21 қазан күні әлемдік мұнай бағалары төмендеді. Декабрь айына арналған Brent мұнай фьючерсі баррельге $60,73 деңгейінде бағаланып, 0,46%-ға арзандады. WTI мұнайы 0,49%-ға төмендеп, баррельге $56,74 болды.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 538,12 теңге, еуроны 627,02 теңге, рубльді 6,65 теңге деп бекітті.

