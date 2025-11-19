19 қарашада доллар саудасында тағы да төмендеді
Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 19 қараша сағат 15:30-да шетел валютасы бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың салмақталған орташа курсы 519,41 теңге болды, бұл тағы да 1,47 теңгеге төмендеді.
Ресей рублі 6,44 теңгеге төмендеді (-0,01).
Қытай юані таңғы саудада 73,12 теңге болды (-0,27).
Валюталық айырбастау пункттерінде долларды 519,2-527,6 теңгеден сатып/сатуға болады, еуро – 600,2-604,6 теңге, рубль – 6,34-6,46 теңге.
Әлемдік мұнай бағалары 19 қараша саудасында төмендеп отыр.
Мысалы, Brent фьючерстері 0,2% арзандап, баррельге 64,78 доллар болды.
West Texas Intermediate келісімшарттары 0,2% төмендеп, баррельге 60,65 долларға түсті, сейсенбі күні 1,4% өскеннен кейін.
Таңертең Ұлттық банк доллар курсын 521,01 теңге, еуро – 603,43 теңге, рубль – 6,42 теңге деп белгіледі.
