25 қыркүйектегі саудада доллар бағамы тағы төмендеді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 541,68 теңгені құрап, 0,92 теңгеге арзандады.
Рубль бағамы өзгеріссіз қалып, 6,49 теңге деңгейінде сақталды. Ал қытай юанінің орташа сараланған бағамы таңғы саудада 75,94 теңге болып, 0,38 теңгеге төмендеді.
Айырбастау пунктерінде доллар 542,1–544,5 теңге, еуро 635,5–639,5 теңге, рубль 6,39–6,51 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда.
Әлемдік нарықта да мұнай арзандап жатыр. Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 69,07 долларды құрап, 0,24 долларға төмендеді. Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 64,73 долларды құрап, 0,26 долларға арзандады.
Ұлттық банк осы күнгі ресми бағамды былай белгіледі: доллар – 542,8 теңге, еуро – 637,84 теңге, рубль – 6,49 теңге.