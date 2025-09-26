Алматыда доллар сұранысқа ие: Қазақстандағы айырбастау пункттерінің жұмысына талдау
Республика бойынша жалпы мәліметтерге сүйенсек, 2025 жылдың тамыз айында халық АҚШ долларын белсенді түрде сатып алған. Айырбастау пункттері сатқан долларлар сомасы сатып алынғаннан 138,8 млрд теңгеге артық болған.
АҚШ валютасының басты "тұтынушысы" — Алматы. Оңтүстік астананың тұрғындары 61,5 млрд теңгеге доллар сатып алып, бұл көрсеткіш бойынша елде көш бастады. Екінші орында – Астана, мұнда доллар 5,2 млрд теңгеге сатып алынған.
Доллар айырбастау пунктерінен көптеп кетіп жатса, рубль керісінше – көптеп қабылдануда. Республика бойынша айырбастау пунктері 31 млрд теңгеден астам сомаға рубль сатып алған. Бұл шекара маңындағы сауданың артуымен және рубльді теңгеге айырбастау үрдісімен байланысты болуы мүмкін.
Негізгі көлемдегі рубль мына қалаларда өткізілген:
- Астана: айырбастау пунктері ең көп рубльді осы қалада сатып алған – 27,3 млрд теңге.
- Алматы: екінші орында – 5,3 млрд теңге көлемінде рубль сатып алынған.
Рубльге сұраныс жоғары болған өңірлер:
- Қарағанды облысы: тұрғындар 932,6 млн теңгеге рубль сатып алған.
- Шығыс Қазақстан облысы: 762,4 млн теңгеге рубль сатып алған.
Шілде айымен салыстыру
Шілде айында қазақстандықтар долларды 120,8 млрд теңгеге артық сатып алса, тамызда бұл көрсеткіш 18 млрд теңгеге өсіп, 138,8 млрд теңгеге жеткен.
Бұл өсімнің негізгі қозғаушы күші — Алматы. Тамыз айында оңтүстік астана тұрғындары мен бизнесі 61,5 млрд теңгеге доллар сатып алған, бұл шілдемен салыстырғанда 19,1 млрд теңгеге артық.
Рубль бойынша жағдай
Шілде айында айырбастау пунктері рубльді 53,2 млрд теңгеге артық сатып алған болса, тамызда бұл көрсеткіш 31 млрд теңгеге дейін төмендеген. Басқаша айтқанда, халық рубльді 41%-ға аз өткізген.
Бұл төмендеудің басты себебі – Астана. Мұнда шілдеде тұрғындар 44,9 млрд теңгеге рубль өткізсе, тамызда бұл көрсеткіш 27,3 млрд теңгеге дейін қысқарған.
Еуроға да сұраныс артқан
Республика бойынша еуропалық валютаға деген сұраныс та сәл өскен: халық еуроны 5,7 млрд теңгеден 6,9 млрд теңгеге дейін сатып алған. Бұл өсім де негізінен Алматының есебінен болып отыр.
Бұған дейін Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі 26 қыркүйектегі валюта бағамдарын ұсынған болатынбыз.