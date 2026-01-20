Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамы
Zakon.kz 2026 жылғы 20 қаңтардағы (11:18) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын ұсынды.
Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
- Доллар – 509,63 теңге
- Еуро – 592,34 теңге
- Рубль – 6,54 теңге
Астана
Доллар
Орташа сатып алу – 506 теңге
Орташа сату – 513 теңге
Еуро
Орташа сатып алу – 588 теңге
Орташа сату – 600,9 теңге
Рубль
Орташа сатып алу – 6,30 теңге
Орташа сату – 6,60 теңге
Алматы
Доллар
Орташа сатып алу – 507,1 теңге
Орташа сату – 509,7 теңге
Еуро
Орташа сатып алу – 590,5 теңге
Орташа сату – 595,2 теңге
Рубль
Орташа сатып алу – 6,42 теңге
Орташа сату – 6,53 теңге
Шымкент
Доллар
Орташа сатып алу – 507,3 теңге
Орташа сату – 509,3 теңге
Еуро
Орташа сатып алу – 591,1 теңге
Орташа сату – 596,5 теңге
Рубль
Орташа сатып алу – 6,47 теңге
Орташа сату – 6,54 теңге
Ескерту: көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағалары өзгеруі мүмкін.
