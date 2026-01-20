#Халық заңгері
Қаржы

Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 11:08 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 20 қаңтардағы (11:18) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын ұсынды.

Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

  • Доллар – 509,63 теңге
  • Еуро – 592,34 теңге
  • Рубль – 6,54 теңге

Астана

Доллар

Орташа сатып алу – 506 теңге

Орташа сату – 513 теңге

Еуро

Орташа сатып алу – 588 теңге

Орташа сату – 600,9 теңге

Рубль

Орташа сатып алу – 6,30 теңге

Орташа сату – 6,60 теңге

Алматы

Доллар

Орташа сатып алу – 507,1 теңге

Орташа сату – 509,7 теңге

Еуро

Орташа сатып алу – 590,5 теңге

Орташа сату – 595,2 теңге

Рубль

Орташа сатып алу – 6,42 теңге

Орташа сату – 6,53 теңге

Шымкент

Доллар

Орташа сатып алу – 507,3 теңге

Орташа сату – 509,3 теңге

Еуро

Орташа сатып алу – 591,1 теңге

Орташа сату – 596,5 теңге

Рубль

Орташа сатып алу – 6,47 теңге

Орташа сату – 6,54 теңге

Ескерту: көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағалары өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
