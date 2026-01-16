Үш ірі қаладағы доллар, еуро және рубль бағамы жарияланды
Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 16 қаңтарға (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын ұсынды.
Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
Доллар – 510,95 теңге
Еуро – 594,49 теңге
Рубль – 6,5 теңге
Астана
Доллар: орташа сатып алу – 510 теңге, сату – 517 теңге
Еуро: орташа сатып алу – 591 теңге, сату – 601 теңге
Рубль: орташа сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,65 теңге
Алматы
Доллар: орташа сатып алу – 510,9 теңге, сату – 513 теңге
Еуро: орташа сатып алу – 592,9 теңге, сату – 597,3 теңге
Рубль: орташа сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,53 теңге
Шымкент
Доллар: орташа сатып алу – 511,2 теңге, сату – 513,2 теңге
Еуро: орташа сатып алу – 593,3 теңге, сату – 598,4 теңге
Рубль: орташа сатып алу – 6,45 теңге, сату – 6,52 теңге
Ескерту: көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтке арналған. Уақыт өте бағалар өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript