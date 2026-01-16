#Халық заңгері
Қаржы

Үш ірі қаладағы доллар, еуро және рубль бағамы жарияланды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 12:32 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 16 қаңтарға (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын ұсынды.

Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

Доллар – 510,95 теңге

Еуро – 594,49 теңге

Рубль – 6,5 теңге

Астана

Доллар: орташа сатып алу – 510 теңге, сату – 517 теңге

Еуро: орташа сатып алу – 591 теңге, сату – 601 теңге

Рубль: орташа сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,65 теңге

Алматы

Доллар: орташа сатып алу – 510,9 теңге, сату – 513 теңге

Еуро: орташа сатып алу – 592,9 теңге, сату – 597,3 теңге

Рубль: орташа сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,53 теңге

Шымкент

Доллар: орташа сатып алу – 511,2 теңге, сату – 513,2 теңге

Еуро: орташа сатып алу – 593,3 теңге, сату – 598,4 теңге

Рубль: орташа сатып алу – 6,45 теңге, сату – 6,52 теңге

Ескерту: көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәтке арналған. Уақыт өте бағалар өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
