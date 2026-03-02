#Референдум-2026
Қаржы

2 наурыз: Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі шетел валютасының бағамы

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 11:17 Фото: unsplash
Zakon.kz 2026 жылғы 2 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын ұсынды.

Ұлттық банктің ресми мәліметі бойынша:

  • Доллар – 497,56 теңге
  • Еуро – 586,92 теңге
  • Рубль – 6,44 теңге

Астана

  • Доллар: сатып алу – 497 теңге, сату – 504 теңге
  • Еуро: сатып алу – 585 теңге, сату – 595 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,25 теңге, сату – 6,55 теңге

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 501 теңге, сату – 504,1 теңге
  • Еуро: сатып алу – 589,2 теңге, сату – 594,8 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,47 теңге

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 502,6 теңге, сату – 504,8 теңге
  • Еуро: сатып алу – 588,5 теңге, сату – 594 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,43 теңге, сату – 6,49 теңге

Айта кетейік, көрсетілген бағамдар материал жазылған сәттегі өзекті деректер болып табылады. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
