+5°
+5°
Қаржы

6 қазандағы саудада теңге шетел валюталарына қатысты нығайды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 15:53 Фото: Zakon.kz
6 қазан 2025 жылы сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 545,67 теңге болып, 1,79 теңгеге төмендеді.

Рубль бағамы да төмендеп, 6,61 теңге (-0,09) болды.

Қытай юані бойынша сауда Қытайдағы мереке күндеріне байланысты өткізілген жоқ.

Айырбастау пункттерінде доллар 544,9–547,3 теңге, еуро 636–641,5 теңге, рубль 6,49–6,59 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда.

6 қазандағы халықаралық саудада мұнай бағасы өсті.

Атап айтқанда, Brent маркалы мұнай бағасы 1,44%-ға өсіп, 65,5 доллар,

ал WTI маркалы мұнай бағасы 1,48%-ға өсіп, 61,8 доллар болды.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 547,57 теңге, еуроны 642,63 теңге, рубльді 6,68 теңге деңгейінде белгілеген еді.

