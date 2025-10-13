Доллар бағамы 13 қазан саудасында төмендеуді жалғастырды
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 537,77 теңгені құрады, бұл алдыңғы көрсеткіштен 1,16 теңгеге төмен.
Рубль бағамы 6,64 теңгеге дейін көтерілді (+0,01).
Таңертеңгі сауда-саттықта юаньдың орташа салмақты бағамы 75,42 теңге болды (-0,43).
Валюталық айырбастау пункттерінде долларды 538,5–541,3 теңгеден сатып алады/сатады, еуроны – 623,5–628 теңгеден, рубльді – 6,53–6,65 теңгеден.
Әлемдік мұнай бағалары 13 қазан саудасында өсті.
Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнай бағасы 0,96 долларға көтеріліп, 63,69 доллар болды.
Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай 0,9 долларға қымбаттап, баррелі 59,8 долларға жетті.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 539,06 теңге, еуро – 623,75 теңге, рубль – 6,63 теңге деп белгіледі.