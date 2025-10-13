#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Қаржы

Доллар бағамы 13 қазан саудасында төмендеуді жалғастырды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 16:32 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 13 қазан күні сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күнделікті сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 537,77 теңгені құрады, бұл алдыңғы көрсеткіштен 1,16 теңгеге төмен.

Рубль бағамы 6,64 теңгеге дейін көтерілді (+0,01).

Таңертеңгі сауда-саттықта юаньдың орташа салмақты бағамы 75,42 теңге болды (-0,43).

Валюталық айырбастау пункттерінде долларды 538,5–541,3 теңгеден сатып алады/сатады, еуроны – 623,5–628 теңгеден, рубльді – 6,53–6,65 теңгеден.

Әлемдік мұнай бағалары 13 қазан саудасында өсті.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнай бағасы 0,96 долларға көтеріліп, 63,69 доллар болды.

Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай 0,9 долларға қымбаттап, баррелі 59,8 долларға жетті.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 539,06 теңге, еуро – 623,75 теңге, рубль – 6,63 теңге деп белгіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шерзат Полат ісі бойынша куәгерлерді тексерудің нәтижесі жарияланды
16:42, Бүгін
Шерзат Полат ісі бойынша куәгерлерді тексерудің нәтижесі жарияланды
13 маусымдағы сауда барысында доллар бағамы көтерілуін жалғастырды
15:45, 13 маусым 2025
13 маусымдағы сауда барысында доллар бағамы көтерілуін жалғастырды
13 қыркүйектегі түскі саудада доллар бағамы көтерілді
15:52, 13 қыркүйек 2024
13 қыркүйектегі түскі саудада доллар бағамы көтерілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: