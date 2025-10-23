#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.11
623.51
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.11
623.51
6.61
Қаржы

Ұлттық банк үшжылдық бюджеттегі доллар бағамын түсіндірді

Ұлттық банк үшжылдық бюджеттегі доллар бағамын түсіндірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 16:33 Сурет: Zakon.kz/Оксана Даирова
Қазақстан Ұлттық Банкінің бірінші вице-президенті Ерұлан Жамаубаев 2025 жылғы 23 қазанда Сенаттағы кулуарда 2026–2028 жылдарға арналған республикалық бюджеттің долларға қатысты теңге бағамын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер 2026–2028 жылдарға арналған бюджетте доллар бағамы неге 540 теңге болып белгіленгенін сұрады.

"Бюджетті жоспарлау аясында көрсетілген барлық сандар – индикативтік көрсеткіштер, яғни Қаржы министрлігі мен Ұлттық экономика министрлігі қандай да бір ориентир беруі керек. Олар бюджетті ешбір болжамсыз жасай алмайды", – деді Ерұлан Жамаубаев.

Жалпы алғанда, ол атап өткендей, бюджеттің ішіндегі доллар бағамы – болжамдық сипатта және еш жағдайда нақты мақсат (таргет) емес.

"Бұл бізге осы бағамға жету керек дегенді білдірмейді. Біздің нақты мақсатымыз – инфляция деңгейі, ал бағам – бюджет болжамдары үшін индикативтік көрсеткіш", – деп түсіндірді Ұлттық банк өкілі.

Естеріңізге сала кетейік, 2025 жылғы 22 қазанда Қаржы министрі Мәди Тақиев үш жылдық бюджетте доллар бағамын 540 теңге, ал мұнай бағасын баррелі 60 доллар деп белгілеу туралы хабарлаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жер сілкінісі туралы қате хабарлама: ТЖМ жүйеде ақау болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды
18:33, Бүгін
Жер сілкінісі туралы қате хабарлама: ТЖМ жүйеде ақау болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды
Ұлттық банк теңге бағамына қатысты жаңа мәлімдеме жасады
11:03, 02 желтоқсан 2024
Ұлттық банк теңге бағамына қатысты жаңа мәлімдеме жасады
Ұлттық қордан жыл сайын қанша қаражат бөлінетін болады
14:12, 03 қыркүйек 2025
Ұлттық қордан жыл сайын қанша қаражат бөлінетін болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: