Ұлттық банк үшжылдық бюджеттегі доллар бағамын түсіндірді
Қазақстан Ұлттық Банкінің бірінші вице-президенті Ерұлан Жамаубаев 2025 жылғы 23 қазанда Сенаттағы кулуарда 2026–2028 жылдарға арналған республикалық бюджеттің долларға қатысты теңге бағамын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистер 2026–2028 жылдарға арналған бюджетте доллар бағамы неге 540 теңге болып белгіленгенін сұрады.
"Бюджетті жоспарлау аясында көрсетілген барлық сандар – индикативтік көрсеткіштер, яғни Қаржы министрлігі мен Ұлттық экономика министрлігі қандай да бір ориентир беруі керек. Олар бюджетті ешбір болжамсыз жасай алмайды", – деді Ерұлан Жамаубаев.
Жалпы алғанда, ол атап өткендей, бюджеттің ішіндегі доллар бағамы – болжамдық сипатта және еш жағдайда нақты мақсат (таргет) емес.
"Бұл бізге осы бағамға жету керек дегенді білдірмейді. Біздің нақты мақсатымыз – инфляция деңгейі, ал бағам – бюджет болжамдары үшін индикативтік көрсеткіш", – деп түсіндірді Ұлттық банк өкілі.
Естеріңізге сала кетейік, 2025 жылғы 22 қазанда Қаржы министрі Мәди Тақиев үш жылдық бюджетте доллар бағамын 540 теңге, ал мұнай бағасын баррелі 60 доллар деп белгілеу туралы хабарлаған еді.
