Қаржы

24 қазандағы Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 10:57 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылдың 24 қазанындағы (сағат 11:06) жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа өлшенген айырбастау бағамдарының тізімін жасады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметтері бойынша, доллар бағамы 538,11 теңге, еуро 623,51 теңге, ал рубль 6,61 теңгені құрайды.

Астана

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамдары

Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы 536,5 теңге, ал сату бағамы 542,5 теңгені құрайды.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамдары

Астанада еуроны сатып алудың орташа бағамы 621,4 теңге, ал сату бағамы 629,5 теңгені құрайды.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамдары

Астанада рубльді сатып алудың орташа бағамы 6,55 теңге, ал сатудың орташа бағамы 6,70 теңгені құрайды.

Алматы

Айырбастау пункттеріндегі доллар айырбастау бағамдары

Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы 538 теңгені, ал сатудың орташа бағамы 540,5 теңгені құрайды.

Айырбастау пункттеріндегі еуро айырбастау бағамдары

Алматыда еуроны сатып алудың орташа бағамы 624,5 теңгені, ал сатудың орташа бағамы 628,5 теңгені құрайды.

Айырбастау пункттеріндегі рубль айырбастау бағамдары

Алматыда рубльді сатып алудың орташа бағамы 6,53 теңгені, ал сатудың орташа бағамы 6,65 теңгені құрайды.

Шымкент

Айырбастау пункттеріндегі доллар айырбастау бағамдары

Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы 537,8 теңгені, ал сатудың орташа бағамы 539,8 теңгені құрайды.

Айырбастау пункттеріндегі еуро айырбастау бағамдары

Шымкентте еуроны сатып алудың орташа бағамы 623,5 теңгені, ал сатудың орташа бағамы 628 теңгені құрайды.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамдары

Шымкентте рубльді сатып алудың орташа бағамы 6,52 теңгені, ал сатудың орташа бағамы 6,6 теңгені құрайды.

Көрсетілген валюта бағамдары тек жазбаша түрде берілген уақыттағы ағымдағы бағамдар. Шетел валютасының бағамдары уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.

