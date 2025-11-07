#Халық заңгері
Қаржы

7 қарашадағы саудада доллар бағамы сәл төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 16:10 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылдың 7 қарашасында сағат 15:30-дағы сауда қорытындысы бойынша шетел валюталарының бағамы жаңарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесінде доллардың орташа бағамы 526,02 теңгені құрады. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 0,55 теңгеге төмен.

Ресей рублі – 6,50 теңгеге дейін (+0,01) көтерілді.

Қытай юані – 73,86 теңгеге дейін (-0,11) төмендеді.

Обмен пунктерінде:

  • доллар 526,6–528,3 теңге,
  • еуро 605,5–610,9 теңге,
  • рубль 6,43–6,53 теңге аралығында сатылып жатыр.

Мұнай бағасы өсуде.

7 қарашадағы саудада қаңтар айындағы Brent маркалы мұнай фьючерсі 1%-ға өсіп, барреліне 64,11 долларды, ал желтоқсандағы WTI маркалы мұнай фьючерсі 1,1%-ға қымбаттап, 60,11 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк ресми бағамды келесідей белгілеген болатын:

  • доллар – 526,79 теңге,
  • еуро – 606,34 теңге,
  • рубль – 6,51 теңге.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
