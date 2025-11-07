7 қарашадағы саудада доллар бағамы сәл төмендеді
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылдың 7 қарашасында сағат 15:30-дағы сауда қорытындысы бойынша шетел валюталарының бағамы жаңарды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда нәтижесінде доллардың орташа бағамы 526,02 теңгені құрады. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 0,55 теңгеге төмен.
Ресей рублі – 6,50 теңгеге дейін (+0,01) көтерілді.
Қытай юані – 73,86 теңгеге дейін (-0,11) төмендеді.
Обмен пунктерінде:
- доллар 526,6–528,3 теңге,
- еуро 605,5–610,9 теңге,
- рубль 6,43–6,53 теңге аралығында сатылып жатыр.
Мұнай бағасы өсуде.
7 қарашадағы саудада қаңтар айындағы Brent маркалы мұнай фьючерсі 1%-ға өсіп, барреліне 64,11 долларды, ал желтоқсандағы WTI маркалы мұнай фьючерсі 1,1%-ға қымбаттап, 60,11 долларды құрады.
Таңертең Ұлттық банк ресми бағамды келесідей белгілеген болатын:
- доллар – 526,79 теңге,
- еуро – 606,34 теңге,
- рубль – 6,51 теңге.
