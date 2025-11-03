Қазақстан қор биржасында доллар бағамы тағы төмендеді
2025 жылдың 3 қарашасында сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда қорытындысы шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда нәтижесінде доллардың орташа бағамы 528,31 теңгені құрап, алдыңғы көрсеткішпен салыстырғанда 1,65 теңгеге төмендеді.
Қытай юанінің орташа бағамы 74,52 теңге болды (–0,20).
Облыс және қаладағы айырбастау пункттерінде:
- доллар 527,1–529,4 теңге аралығында сатылып жатыр,
- еуро – 607,9–612,6 теңге,
- рубль – 6,44–6,56 теңге шамасында.
Ал әлемдік нарықта мұнай бағасы өсім көрсетуде. Brent маркалы мұнай фьючерстері 0,43%-ға қымбаттап, 65,05 доллар, ал WTI маркалы мұнай 0,41%-ға өсіп, 61,23 доллар болды.
Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі белгілеген ресми бағам:
- доллар – 530,47 теңге,
- еуро – 613,75 теңге,
- рубль – 6,56 теңге.
