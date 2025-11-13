Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 13 қараша
2025 жылғы 13 қарашадағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта курстарының қазақша нұсқасы, деп жазады Zakon.kz.
Қазақстан Ұлттық Банкі ресми курсы:
АҚШ доллары – 524,65 ₸
Евро – 607,02 ₸
Ресей рублі – 6,48 ₸
Астана:
Доллар: сатып алу – 523,6 ₸ / сату – 530,5 ₸
Евро: сатып алу – 604,5 ₸ / сату – 614,5 ₸
Рубль: сатып алу – 6,45 ₸ / сату – 6,60 ₸
Алматы:
Доллар: сатып алу – 525,4 ₸ / сату – 527 ₸
Евро: сатып алу – 607,3 ₸ / сату – 611,2 ₸
Рубль: сатып алу – 6,41 ₸ / сату – 6,51 ₸
Шымкент:
Доллар: сатып алу – 525,2 ₸ / сату – 527,2 ₸
Евро: сатып алу – 605,5 ₸ / сату – 610 ₸
Рубль: сатып алу – 6,39 ₸ / сату – 6,47 ₸
Назар аударыңыз: көрсетілген курстар материал жарияланған сәттегі жағдайға сәйкес және күн ішінде өзгеруі мүмкін.
