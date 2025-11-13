#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 13 қараша

13.11.2025 10:59
2025 жылғы 13 қарашадағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта курстарының қазақша нұсқасы, деп жазады Zakon.kz.

Қазақстан Ұлттық Банкі ресми курсы:

АҚШ доллары – 524,65 ₸

Евро – 607,02 ₸

Ресей рублі – 6,48 ₸

Астана:

Доллар: сатып алу – 523,6 ₸ / сату – 530,5 ₸

Евро: сатып алу – 604,5 ₸ / сату – 614,5 ₸

Рубль: сатып алу – 6,45 ₸ / сату – 6,60 ₸

Алматы:

Доллар: сатып алу – 525,4 ₸ / сату – 527 ₸

Евро: сатып алу – 607,3 ₸ / сату – 611,2 ₸

Рубль: сатып алу – 6,41 ₸ / сату – 6,51 ₸

Шымкент:

Доллар: сатып алу – 525,2 ₸ / сату – 527,2 ₸

Евро: сатып алу – 605,5 ₸ / сату – 610 ₸

Рубль: сатып алу – 6,39 ₸ / сату – 6,47 ₸

Назар аударыңыз: көрсетілген курстар материал жарияланған сәттегі жағдайға сәйкес және күн ішінде өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
