Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 4 қараша
Фото: pixabay
4 қараша 2025 жылғы жағдай бойынша Zakon.kz порталы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі орташа валюта бағамдарын жариялады.
Ұлттық банктің ресми бағамы:
1 АҚШ доллары – 528,31 теңге
1 еуро – 608,35 теңге
1 рубль – 6,55 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 521,8 теңге, сату – 528,7 теңге
Еуро: сатып алу – 600 теңге, сату – 609,7 теңге
Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,50 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 523,1 теңге, сату – 526 теңге
Еуро: сатып алу – 601,9 теңге, сату – 608,2 теңге
Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,54 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 523,6 теңге, сату – 526 теңге
Еуро: сатып алу – 601,5 теңге, сату – 610,7 теңге
Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,50 теңге
Айырбастау бағамдары материал жарияланған уақыттағы дерек бойынша алынған. Уақыт өте келе шетел валютасының құны өзгеруі мүмкін.
