Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 4 қараша

Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 11:04 Фото: pixabay
4 қараша 2025 жылғы жағдай бойынша Zakon.kz порталы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі орташа валюта бағамдарын жариялады.

Ұлттық банктің ресми бағамы:

1 АҚШ доллары – 528,31 теңге

1 еуро – 608,35 теңге

1 рубль – 6,55 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 521,8 теңге, сату – 528,7 теңге

Еуро: сатып алу – 600 теңге, сату – 609,7 теңге

Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,50 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 523,1 теңге, сату – 526 теңге

Еуро: сатып алу – 601,9 теңге, сату – 608,2 теңге

Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,54 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 523,6 теңге, сату – 526 теңге

Еуро: сатып алу – 601,5 теңге, сату – 610,7 теңге

Рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,50 теңге

Айырбастау бағамдары материал жарияланған уақыттағы дерек бойынша алынған. Уақыт өте келе шетел валютасының құны өзгеруі мүмкін.

