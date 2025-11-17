Ел азаматтары үшін несие алу шарттары күрделене түспек. ҚНРДА ережеге өзгеріс енгізді
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі басқармасы екінші деңгейдегі банктерге, бейрезидент-банктер филиалдарына арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларына өзгеріс пен толықтырулар енгізетін қаулыны бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2025 жылы 17 қарашада агенттіктің баспасөз қызметі хабарлады.
Құжатта проблемалық несие тарихына ие адамдарға қатысты несие беру шарттарын қатаңдату жайы қарастырылған.
Соңғы 12 айда 90 күннен аса кешіктірілген қарызы бар қарыз алушылар үшін борыш жүктемесі коэффициентін (БЖК) 0,5-тен 0,25-ке дейін төмендету көзделеді, бұл осы қарыз алушылардың артық міндеттемелер алу мүмкіндігін шектеуге және қайта дефолт ықтималдығын азайтуға мүмкіндік береді.
Бұдан басқа, төмендегідей талаптардың бірі болған кезде кепілсіз тұтынушылық қарыздарды беруге шектеу енгізіледі:
- банктік қарыздар бойынша күнтізбелік 30 күннен аса және (немесе) микрокредиттер бойынша 1 күннен аса төлем мерзімі өткен кезде,
- 2025 жылғы 1 шілдеден бастап соңғы 36 айда негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша толық кешірілген берешек болған кезде,
- соңғы 12 айда қарыз алушының өз міндеттемелерін тиісінше орындауына ықпал етпеген қайта құрылымдау жүргізілсе.
Бұл өзгерістер 2025 жылғы 24 қарашадан бастап күшіне енеді.
Айта кетсек, елімізде 3 млн азамат несие алудан ерікті түрде бас тартқан.
