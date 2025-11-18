#Халық заңгері
Қаржы

18 қарашада доллар арзандады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.11.2025 16:12 Фото: freepik
2025 жылғы 18 қарашада Қазақстан қор биржасында (KASE) сауда сессиялары аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Орташа салмақты курс бойынша доллар 521,01 теңге деңгейінде қалыптасып, 2,63 теңгеге төмендеді.

Ресей рублі 6,45 теңгеге (-0,01) дейін төмендеді.

Қытай юанінің таңғы саудадағы бағамы 73,40 теңге (-0,49) болды.

Айырбастау пункттерінде доллар 522,3–524,1 теңге аралығында, еуро 604,2–608,5 теңге, рубль 6,38–6,49 теңге диапазонында сатып алынып, сатылуда.

Сонымен қатар, 18 қарашадағы саудада әлемдік мұнай бағасы да төмендеді.

Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнай бағасы 0,41 долларға арзандап, баррелі 63,79 доллар болды.

Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнай 0,4 долларға арзандап, баррелі 59,51 доллар деңгейінде саудаланды.

Таңғы уақытта Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 522,19 теңге, еуро – 606,42 теңге, рубль – 6,47 теңге деп белгіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
