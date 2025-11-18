18 қарашада доллар арзандады
Орташа салмақты курс бойынша доллар 521,01 теңге деңгейінде қалыптасып, 2,63 теңгеге төмендеді.
Ресей рублі 6,45 теңгеге (-0,01) дейін төмендеді.
Қытай юанінің таңғы саудадағы бағамы 73,40 теңге (-0,49) болды.
Айырбастау пункттерінде доллар 522,3–524,1 теңге аралығында, еуро 604,2–608,5 теңге, рубль 6,38–6,49 теңге диапазонында сатып алынып, сатылуда.
Сонымен қатар, 18 қарашадағы саудада әлемдік мұнай бағасы да төмендеді.
Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнай бағасы 0,41 долларға арзандап, баррелі 63,79 доллар болды.
Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнай 0,4 долларға арзандап, баррелі 59,51 доллар деңгейінде саудаланды.
Таңғы уақытта Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 522,19 теңге, еуро – 606,42 теңге, рубль – 6,47 теңге деп белгіледі.