26 қарашадағы саудада доллар сәл қымбаттады
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшемді бағамы 518,68 теңгені құрап, 0,25 теңгеге өсті.
Ресей рублінің бағамы 6,59 теңгеге дейін төмендеді (-0,01).
Қытай юанінің таңертеңгі саудадағы бағамы 73,24 теңге болды (+0,08).
Валюталық айырбастау пункттерінде долларды 518,4–520,1 теңгеге сатып алып/сатуда.
Еуро – 598,4–602,9 теңге, рубль – 6,47–6,58 теңге аралығында саудалануда.
26 қарашадағы әлемдік биржаларда мұнай бағасы өсіп жатыр.
Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,23 доллар қымбаттап, 62,71 доллар болды.
Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) алаңында Light маркалы мұнай 0,19 доллар қымбаттап, баррелі 58,14 долларды құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 518,4 теңге, еуроны – 598,13 теңге, рубльді – 6,55 теңге деңгейінде бекітті.