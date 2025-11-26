#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Қаржы

26 қарашадағы саудада доллар сәл қымбаттады

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 15:52 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 26 қарашада 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшемді бағамы 518,68 теңгені құрап, 0,25 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы 6,59 теңгеге дейін төмендеді (-0,01).

Қытай юанінің таңертеңгі саудадағы бағамы 73,24 теңге болды (+0,08).

Валюталық айырбастау пункттерінде долларды 518,4–520,1 теңгеге сатып алып/сатуда.

Еуро – 598,4–602,9 теңге, рубль – 6,47–6,58 теңге аралығында саудалануда.

26 қарашадағы әлемдік биржаларда мұнай бағасы өсіп жатыр.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,23 доллар қымбаттап, 62,71 доллар болды.

Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) алаңында Light маркалы мұнай 0,19 доллар қымбаттап, баррелі 58,14 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 518,4 теңге, еуроны – 598,13 теңге, рубльді – 6,55 теңге деңгейінде бекітті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Екі мыңнан астам дәрігер жалақы іздеп Қазақстаннан кетіп қалған
16:55, Бүгін
Екі мыңнан астам дәрігер жалақы іздеп Қазақстаннан кетіп қалған
14 қарашадағы саудада доллар бағамы төмендеуді жалғастырды
15:46, 14 қараша 2025
14 қарашадағы саудада доллар бағамы төмендеуді жалғастырды
26 қыркүйектегі саудада доллар бағамы бұрынғы деңгейіне оралды
16:11, 26 қыркүйек 2025
26 қыркүйектегі саудада доллар бағамы бұрынғы деңгейіне оралды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: