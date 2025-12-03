3 желтоқсанда доллар бағамы төмендеді
Қазақстан қор биржасында (KASE) 3 желтоқсанда сауда қорытындысы бойынша шетел валюталарының бағамы төмендеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 503,89 теңге болып, тағы да 4,07 теңгеге арзандады.
Ресей рублі 6,51 теңгеге (-0,04), Қытай юаны 71,64 теңгеге (-0,43) дейін төмендеді.
Айырбастау орындарындағы валюталарды сатып алу/сату бағамы:
- Доллар: 504,7–507 теңге
- Евро: 586,7–592,4 теңге
- Рубль: 6,43–6,55 теңге
Сонымен қатар, әлемдік нарықта мұнай бағасы өсуде.
Brent фьючерсі (ақпан жеткізілуі) 0,4%-ға өсіп, баррель үшін 62,72 АҚШ долларын құрады.
WTI мұнайы (қаңтар жеткізілуі) 0,5%-ға өсіп, баррель үшін 58,93 АҚШ долларын құрады.
Таңертеңгі деректер бойынша, Ұлттық банк долларға 508,2 теңге, еврога – 589,82 теңге, рубльге – 6,54 теңге бағамын белгіледі.
