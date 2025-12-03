#Халық заңгері
Қаржы

3 желтоқсанда доллар бағамы төмендеді

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 16:08 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 3 желтоқсанда сауда қорытындысы бойынша шетел валюталарының бағамы төмендеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 503,89 теңге болып, тағы да 4,07 теңгеге арзандады.

Ресей рублі 6,51 теңгеге (-0,04), Қытай юаны 71,64 теңгеге (-0,43) дейін төмендеді.

Айырбастау орындарындағы валюталарды сатып алу/сату бағамы:

  • Доллар: 504,7–507 теңге
  • Евро: 586,7–592,4 теңге
  • Рубль: 6,43–6,55 теңге

Сонымен қатар, әлемдік нарықта мұнай бағасы өсуде.

Brent фьючерсі (ақпан жеткізілуі) 0,4%-ға өсіп, баррель үшін 62,72 АҚШ долларын құрады.

WTI мұнайы (қаңтар жеткізілуі) 0,5%-ға өсіп, баррель үшін 58,93 АҚШ долларын құрады.

Таңертеңгі деректер бойынша, Ұлттық банк долларға 508,2 теңге, еврога – 589,82 теңге, рубльге – 6,54 теңге бағамын белгіледі.

