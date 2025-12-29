Қазақстанда 1 қаңтардан бастап зейнетақы мен жәрдемақы өседі: 2026 жылға арналған жаңа мөлшерлер жарияланды
2026–2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға сәйкес, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Ұлттық банк айқындайтын болжамды инфляция деңгейіне сай мемлекеттік жәрдемақылардың барлық түрі, базалық және ынтымақты зейнетақылар 10%-ға ұлғайтылады.
Сонымен қатар Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, 2023 жылдан бастап бес жыл бойы ең төменгі базалық зейнетақы мөлшерін күнкөріс деңгейінің 70%-ына дейін, ал ең жоғары мөлшерін 120%-ына дейін кезең-кезеңімен жыл сайын арттыру жүзеге асырылып келеді.
Осылайша, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 35 596 теңгені (күнкөріс деңгейінің 70%-ы) құрайды. Ал ең жоғары мөлшері күнкөріс деңгейінің 110%-ынан 118%-ына дейін өсіп, 60 005 теңгеге жетеді.
Мәселен, 2019 жылы зейнетке шыққан 70 жастағы зейнеткерге 2025 жылы бюджеттен төленген зейнетақы мөлшері 171 588 теңге болды, оның ішінде базалық зейнетақы төлемі – 50 851 теңге, ынтымақты зейнетақы – 120 737 теңге.
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап болатын өсімді ескергенде, бұл зейнеткердің жалпы зейнетақысы 192 816 теңгеге дейін ұлғаяды, оның ішінде базалық зейнетақы – 60 005 теңге, ынтымақты зейнетақы – 132 811 теңге болады. Айта кету керек, көрсетілген сомаларға Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан (БЖЗҚ) төленетін төлемдер кірмейді.
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік жәрдемақылар мөлшерінің өсуіне қатысты бірнеше мысал:
- 1, 2, 3-бала дүниеге келгенде төленетін жәрдемақы 149 416 теңгеден 164 350 теңгеге дейін, ал 4 және одан да көп бала туған жағдайда – 247 716 теңгеден 272 475 теңгеге дейін ұлғаяды.
- Балалар санына байланысты белгіленетін көпбалалы отбасыларға арналған жәрдемақы 4 баласы бар отбасылар үшін 63 030 теңгеден 69 330 теңгеге дейін, ал 10 баласы бар отбасылар үшін 157 280 теңгеден 173 000 теңгеге дейін өседі.
- I топтағы мүгедектігі бар адамдарға арналған жәрдемақы 101 702 теңгеден 111 872 теңгеге дейін, II топ үшін – 81 362 теңгеден 89 498 теңгеге дейін, III топ үшін – 55 474 теңгеден 61 021 теңгеге дейін арттырылады.
Сондай-ақ Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан (МӘСҚ) асыраушысынан айырылу және еңбекке қабілеттілігінен айырылу жағдайлары бойынша төленетін әлеуметтік төлемдер де 10%-ға көбейтіледі. Бұл төлемдер мемлекеттік бюджеттен берілетін жәрдемақыларға қосымша түрде, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыларға төленеді.
Төлемдердің мөлшері әр адам үшін жеке есептеледі және соңғы екі жылда МӘСҚ-қа әлеуметтік аударымдар жүргізілген орташа айлық табысқа, еңбекке қабілеттілігінен айырылу коэффициенттеріне, асырауындағы адамдар санына, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліне және табысты алмастыру деңгейіне байланысты болады.