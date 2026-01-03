#Халық заңгері
Қаржы

Зейнетақы мен жәрдемақылар–2026: Қазақстанда төлемдер қаншалықты өсті

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 12:54 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы мен жәрдемақылар көлемі өсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 8 желтоқсанда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев "2026–2028 жылдарға арналған республикалық бюджет" Заңына қол қойды. Осы заңға сәйкес 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап негізгі есептік көрсеткіштер төмендегідей белгіленді:

  • айлық есептік көрсеткіш – 4325 теңге (2025 жылы – 3932 теңге);
  • мемлекеттік базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері – 35 596 теңге (2025 жылы – 32 360 теңге);
  • зейнетақының ең төменгі мөлшері – 69 049 теңге (2025 жылы – 62 771 теңге);
  • күнкөріс минимумы – 50 851 теңге (2025 жылы – 46 228 теңге).

Минималды жалақы өзгеріссіз қалды – 85 000 теңге.

Сонымен қатар, 1 қаңтардан бастап мемлекеттік жәрдемақылар көлемі де артты. Мысалы:

  • 1-, 2-, 3-бала туғанда жәрдемақы 149 416 теңгеден 164 350 теңгеге дейін, 4 және одан көп бала туғанда – 247 716 теңгеден 272 475 теңгеге дейін көтерілді;
  • көпбалалы отбасыларға арналған жәрдемақы 4 баласы бар отбасылар үшін 63 030 теңгеден 69 330 теңгеге, 10 баласы бар отбасылар үшін 157 280 теңгеден 173 000 теңгеге артты;
  • мүгедектерге арналған жәрдемақы: I топ – 101 702 теңгеден 111 872 теңгеге, II топ – 81 362 теңгеден 89 498 теңгеге, III топ – 55 474 теңгеден 61 021 теңгеге дейін өсті.

Айта кетейік, Қазақстанда айлық есептік көрсеткіштің өсуімен бірге айыппұлдар мен кейбір қызметтер де 10%-ға қымбаттады. Мысалы, көлікке VIP-нөмір сатып алу қызметі.

Заңға сәйкес, жасына байланысты зейнетақы мен еңбек өтіліне берілетін төлемдер 10%-ға көбейтіліп есептеледі. Сонымен қатар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға (МӘМС) мемлекет аударымдарының мөлшері төлем объектісінің 2%-ын құрайды.

Заң 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді.

Айгерим Тарина
