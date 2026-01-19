Жұманғарин экономиканы жақсарту жағынан Трамп әкімшілігі қолданатын әдістерді мақтады
Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин кейбір сарапшылардың жұмыс берушіден жалақыны индекстеуді талап ету туралы кеңестеріне қатысты түсініктеме бере отырып, экономиканы жақсарту бойынша ешкімге ұқсамайтын Дональд Трамп әкімшілігі әдістерін үлгі етті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жұманғариннің айтуынша, әрбір нақты жағдайда жалақыны индекстеу әрбір нақты кәсіпорынға байланысты.
"Негізінде, кәсіпорын қызметкерлері оның қазіргі жағдайын көреді, егер іс жүзінде экономикалық жағдай қиын, кәсіпорын "қызыл сызықта", яғни бәсекелестік жоғары болса, егер табысқа қатысты мәселелер болса, онда қандай жалақы өсімі туралы сөз қозғауға болады? Ал егер пайда жақсы болса, бірақ ол басшылық пен жұмысшылар арасында біркелкі бөлінбесе, онда әңгіме басқаша. Бірақ әрбір нақты жағдай жекелей қарастыруды қажет ететіні белгілі", - деді ол 2026 жылғы 19 қаңтардағы Ұлттық құрылтай отырысының V пленарлық сессиясында.
ҰЭМ басшысы Қазақстанда халықтың табысын 2029 жылға дейін арттыру бағдарламасы бар екенін еске салды, бірақ оның айтуынша, қазір ол өзгеріске ұшырауда.
"Себебі жаңа жұмыс орындарын құру, инфляцияны төмендету есебінен дегендер - ескі әдістер. АҚШ президенті Дональд Трамп пен оның әкімшілігінің көптеген ерекше әдістері бар, олар ипотека құнын төмендетеді, сақтандыру құнын төмендетуге байланысты істер жасайды, халыққа несие беруді азайтады және т.б.", - дейді Жұманғарин.
Бұған дейін премьер-министрдің орынбасары сарапшылардың елімізде теңгені кезең-кезеңімен ақырындап девальвациялау туралы ұсынысына қатысты түсініктеме берген болатын.
