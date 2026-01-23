#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Қаржы

Қазақстанда 2025 жылы жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналарымен не болды

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 09:42 Фото: Zakon.kz
2025 жылы жұмыс берушілер 5 млн 514 мың жұмыскердің пайдасына жалпы сомасы 760 млрд теңге көлемінде міндетті зейнетақы жарналарын аударды. Бұл туралы 2026 жылғы 23 қаңтарда Zakon.kz сайтына Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің (ЕХӘҚМ) баспасөз қызметі хабарлады.

Белгілі болғандай, Қазақстанда 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары (ЖМЗЖ) енгізілді. Бұл жарналар жұмыс берушілердің өз қаражаты есебінен қызметкерлерінің пайдасына төленеді.

ЖМЗЖ мөлшерлемесі:

2024 жылы – 1,5%

2025 жылы – 2,5%

2026 жылы – 3,5%

Ал 2028 жылға қарай бұл көрсеткіш 5%-ға дейін жеткізіледі.

ЕХӘҚМ атап өткендей, жұмыс берушілер тарапынан ЖМЗЖ аударылуы қызметкерлерді қартайған шағында өмір бойы төленетін қосымша жинақтаушы зейнетақымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

"Бұл шара қазақстандық жастарды қолдауға бағытталған. Олардың болашақ зейнетақы мөлшері тікелей зейнетақы аударымдарына байланысты болады. Зейнетақы үш құрамдас бөліктен тұрады: мемлекеттен төленетін базалық зейнетақы, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына өз жарналары есебінен қалыптасатын жинақтаушы зейнетақы және жұмыс берушілердің жарналары есебінен қалыптасатын шартты-жинақтаушы зейнетақы", – делінген министрліктің баспасөз қызметі таратқан хабарламада.

Айта кету керек, ЖМЗЖ тек 1975 жылғы 1 қаңтардан кейін туған азаматтар үшін ғана төленеді.

"Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес, жұмыс берушілердің ЖМЗЖ төлеуге жұмсаған шығындары салық салынатын табыстан шегерімдерге жатқызылады. Осыған байланысты жұмыс берушілерге түсетін жүктеме қолайлы деңгейде сақталады", – деп хабарлады ЕХӘҚМ.

Бұған дейін 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап бюджеттен төленетін зейнетақы мөлшері 10%-ға арттырылғаны хабарланған болатын.

Осылайша, базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 35 596 теңгені құрайды, бұл – ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-ы. Ал ең жоғары мөлшері 110%-дан 118%-ға дейін ұлғайтылып, 60 005 теңгеге жетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда 2025 жылы жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналарымен не болды
10:16, Бүгін
Қазақстанда 2025 жылы жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналарымен не болды
5,1 млн қазақстандық жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын алды: ол не үшін қажет
11:46, 22 шілде 2025
5,1 млн қазақстандық жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын алды: ол не үшін қажет
1975 жылдан кейін туған қазақстандықтардың зейнетақысы қалай өзгереді
09:37, 14 сәуір 2025
1975 жылдан кейін туған қазақстандықтардың зейнетақысы қалай өзгереді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: