Қазақстандықтарға кедендік баждар мен салықтарды төлеу мерзімдеріне қатысты маңызды мәлімет ескертілді
Төлеу мерзімдері
Кедендік баждар мен салықтарды төлеу мерзімдері Кеден кодексінің нормаларымен айқындалады және тауарлардың түріне, қолданылатын кедендік рәсімге, сондай-ақ оларды декларациялау ерекшеліктеріне байланысты болады.
Төлеуді кейінге қалдыру және бөліп төлеу
Әкелінетін кедендік баждарды төлеу мерзімдерін өзгерту мынадай нысандарда мүмкін:
- кейінге қалдыру – соманы біржолғы төлеу арқылы;
- бөліп төлеу – бекітілген кесте бойынша кезең-кезеңімен төлеу арқылы.
Кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу төлеушінің өтініші бойынша, кеден органының шешімі негізінде және, әдетте, міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету шартымен беріледі.
Берілетін мерзімдер
- пайыз төлей отырып – 6 айға дейін;
- пайыз төлемей – белгіленген негіздер болған жағдайда 6 айға дейін (төтенше жағдайлар, бюджеттік қаржыландыру, халықаралық шарттар, ауыл шаруашылығы жеткізілімдері және т.б.).
Мерзімдерді бұзғаны үшін жауапкершілік
Кедендік баждар мен салықтар уақтылы төленбеген жағдайда, заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, өсімпұл есептеледі.
Пайыздар
Төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу үшін пайыздар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі негізінде есептеледі және белгіленген тәртіппен төленеді.
Төлеу тәртібі
Кедендік баждар мен салықтар:
- Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында төленеді;
- төлеушінің өзі немесе оның тапсырмасы бойынша үшінші тұлғалар арқылы төленуі мүмкін;
- екінші деңгейдегі банктер және өзге де уәкілетті ұйымдар арқылы аударылады;
- бюджетке бюджеттік сыныптаманың тиісті кодтары бойынша есепке алынады.
Төлем күні – төлем тәсіліне байланысты қаражаттың шоттан есептен шығарылған күні немесе қолма-қол ақша енгізілген күн болып есептеледі.
