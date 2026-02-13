#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Қаржы

Қазақстандықтарға кедендік баждар мен салықтарды төлеу мерзімдеріне қатысты маңызды мәлімет ескертілді

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 14:28 Фото: pexels
Маңғыстау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 13 ақпанда кедендік баждар мен салықтарды төлеу мерзімі мен тәртібі туралы маңызды сәттерді атап көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төлеу мерзімдері

Кедендік баждар мен салықтарды төлеу мерзімдері Кеден кодексінің нормаларымен айқындалады және тауарлардың түріне, қолданылатын кедендік рәсімге, сондай-ақ оларды декларациялау ерекшеліктеріне байланысты болады.

Төлеуді кейінге қалдыру және бөліп төлеу

Әкелінетін кедендік баждарды төлеу мерзімдерін өзгерту мынадай нысандарда мүмкін:

  • кейінге қалдыру – соманы біржолғы төлеу арқылы;
  • бөліп төлеу – бекітілген кесте бойынша кезең-кезеңімен төлеу арқылы.

Кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу төлеушінің өтініші бойынша, кеден органының шешімі негізінде және, әдетте, міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету шартымен беріледі.

Берілетін мерзімдер

  • пайыз төлей отырып – 6 айға дейін;
  • пайыз төлемей – белгіленген негіздер болған жағдайда 6 айға дейін (төтенше жағдайлар, бюджеттік қаржыландыру, халықаралық шарттар, ауыл шаруашылығы жеткізілімдері және т.б.).

Мерзімдерді бұзғаны үшін жауапкершілік

Кедендік баждар мен салықтар уақтылы төленбеген жағдайда, заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, өсімпұл есептеледі.

Пайыздар

Төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу үшін пайыздар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі негізінде есептеледі және белгіленген тәртіппен төленеді.

Төлеу тәртібі

Кедендік баждар мен салықтар:

  • Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында төленеді;
  • төлеушінің өзі немесе оның тапсырмасы бойынша үшінші тұлғалар арқылы төленуі мүмкін;
  • екінші деңгейдегі банктер және өзге де уәкілетті ұйымдар арқылы аударылады;
  • бюджетке бюджеттік сыныптаманың тиісті кодтары бойынша есепке алынады.

Төлем күні – төлем тәсіліне байланысты қаражаттың шоттан есептен шығарылған күні немесе қолма-қол ақша енгізілген күн болып есептеледі.

Бұған дейін Қазақстандағы мұнай, газ және алтын қоры қанша жылға жететіндігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда салық есептілігін тапсыру мерзімі 16 ақпанда аяқталады
15:22, Бүгін
Қазақстанда салық есептілігін тапсыру мерзімі 16 ақпанда аяқталады
2025 жылдың наурыз айында қандай салықтарды төлеу керек
14:18, 04 наурыз 2025
2025 жылдың наурыз айында қандай салықтарды төлеу керек
Қазақстанда 20 шілдеде бірқатар салықтарды төлеу мерзімі аяқталады
11:52, 19 шілде 2023
Қазақстанда 20 шілдеде бірқатар салықтарды төлеу мерзімі аяқталады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
18:15, Бүгін
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Бүгін
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Бүгін
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Бүгін
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: