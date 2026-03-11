Рубль 6 теңгеге дейін әлсірей ме – сарапшылардың пікірі
Соңғы айлар рубльдің динамикасы теңгеге қатысты айтарлықтай төмендегенін көрсетеді. Өткен жылдың күзінде ресейлік валюта жоғары деңгейде болған.
Мысалы, 2025 жылғы 15 қазанда ресми курс 1 рубль үшін 6,71 теңге болды, бұл соңғы айлардағы ең жоғары көрсеткіш еді. Ал 2026 жылғы 11 наурызда курс 6,24 теңгеге төмендеді. Осылайша, бұл кезеңде рубль шамамен 7% арзандады.
Сарапшылардың айтуынша, бұл - теңгенің нығайғандағы көрінісі.
Ұлттық банк деректері бойынша, тек ақпан айында ұлттық валюта 0,7%-ға, ал үш айда – 5,8%-ға нығайған.
Егер рубльді доллар арқылы есептесек, ресейлік валюта әлдеқайда аз өзгергені байқалады. 2025 жылғы қазанда курс доллар үшін шамамен 80,3 рубль болса, 2026 жылғы наурызда – 78,8 рубль. Яғни рубль-доллар курсы салыстырмалы түрде тұрақты болып, RUB/KZT жұбының негізгі қозғалысы теңгенің нығаюына байланысты болды.
Рубль-тенге курсы доллар арқылы қалыптасады, себебі екі валюта да АҚШ доллары жұбы бойынша белсенді саудаланады. Сондықтан RUB/KZT жұбының қозғалысы – теңгенің долларға қатысты және рубльдің долларға қатысты қатынасы арқылы анықталады.
Рубль одан әрі төмендей ме?
Рубльдің долларға қатысты әлсіреуі. Егер ресейлік валюта 1 доллар үшін 90–100 рубльге арзандаса, ал теңге 490–500 теңге шамасында болса, рубль 5–5,5 теңге диапазонында болады.
Теңгенің нығаюы. Мысалы, доллар 470 теңгеге түссе, рубль 85 рубль болса, RUB/KZT шамамен 5,5 теңгеге жетеді.
Шынайы өмірде көбінесе екі фактордың комбинациясы – рубльдің сәл әлсіреуі мен теңге курсының өзгеруі орын алады.
Қазақстан экономикасына әсері
Рубльдің әлсіреуі Қазақстан үшін екіжақты әсер көрсетеді. Бір жағынан, ресейлік тауарлар арзандайды. Бұл Қазақстан өндірушілері үшін, әсіресе өңдеу өнеркәсібінде, бәсекелестікті күшейтеді.
Екінші жағынан, қолжетімді импорт ішкі инфляцияны тежей алады. Сонымен қатар, қазақстандық компаниялар басқа экспорт нарықтарында қосымша артықшылық алады.
Дегенмен соңғы жылдары рубль мен теңге арасындағы байланыс айтарлықтай әлсіреді. Руслан Сұлтанов атап өткендей, 2025 жылы теңгенің долларға қатысты қозғалысы мен рубльдің динамикасы арасындағы корреляция тек 10,1% болды, бұл әлсіз тәуелділікті көрсетеді.
Қазақстан Ұлттық банкінің төраға орынбасары Алия Молдабекова де атап өткендей, қазақстандық және ресейлік валюта нарықтары қазіргі уақытта әртүрлі жағдайларда жұмыс істейді, себебі ресей рублі арнайы санкциялық факторлардың ықпалында.
Соған қарамастан, екі ел арасындағы экономикалық байланыстар тығыз болып қала береді. Ресей рублі өзара саудада әлі де кең қолданыста, сондықтан оның динамикасы Қазақстан экономикасына әсерін етуін жалғастырады.