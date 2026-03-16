Мал шаруашылығы өсіп келеді: жаңа статистика нені көрсетеді
Ет, сүт және жұмыртқа өндірісі артты
Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес, 2026 жылдың алғашқы екі айында мал мен құстың барлық түрлерінің тірідей салмақта шаруашылықта сойылғаны немесе союға өткізілгенінің көлемі өткен 2025 жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 3,4% өсті.
Сиыр сүтінің өндірісі 4,3%-ға артса, тауық жұмыртқасының өндірісі одан да жылдам өсіп, 8,3%-ға көбейген. Осылайша, ең қарқынды дамып жатқан бағыт – құс шаруашылығы.
Жалпы алғанда, мал шаруашылығының жалпы өнім көлемінің физикалық индексі 103,6%-ды құрады.
Өндірістің өсуі тек мал басының көбеюімен ғана емес, олардың өнімділігінің артуымен де байланысты.
Бір сауылатын сиырдан алынатын орташа сүт көлемі өткен жылмен салыстырғанда 1,7%-ға артты. Ал ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында бұл көрсеткіш айтарлықтай жоғары – 6,1%.
Ұқсас жағдай құс шаруашылығында да байқалады. Бір жұмыртқалағыш тауықтан алынатын орташа жұмыртқа саны 2,6%-ға өссе, ауыл шаруашылығы құрылымдарында бұл өсім 4,7%-ды құрады.
Бұл көрсеткіштер ірі шаруашылықтардың өндіріс тиімділігін тезірек арттырып жатқанын көрсетеді.
Малдың басым бөлігі халықтың қолында
Ауыл шаруашылығы жануарларының едәуір бөлігі әлі де жеке шаруашылықтарда ұсталады. 2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша, ірі қара малдың 45,8%-ы халықтың жеке қосалқы шаруашылықтарында болған. Тағы 43,2%-ы шаруа және фермерлік қожалықтарға тиесілі, ал ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының үлесі небәрі 11%-ды құрады.
Қой шаруашылығында да ұқсас жағдай байқалады: қойдың 41,5%-ы жұртшылық шаруашылықтарында, 52,1%-ы фермерлерде, ал 6,4%-ы ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында.
Ешкі бойынша жеке шаруашылықтардың үлесі одан да жоғары – 65,4%.
Құс шаруашылығы индустриялық салаға айналды
Ірі қара малдан айырмашылығы, Қазақстандағы құс шаруашылығы негізінен ірі кәсіпорындарда шоғырланған. Статистикаға сәйкес, барлық құстың 84,2%-ы ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында өсіріледі. Халық шаруашылықтарының үлесі – 14,4%, ал фермерлік қожалықтар – 1,4%.
Ұқсас жағдай шошқа шаруашылығында да байқалады: шошқаның 54,3%-ы ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына тиесілі. Бұл құрылым өндірістің ерекшеліктерімен түсіндіріледі: құс және шошқа шаруашылығы ірі өндірістік кешендер мен индустриялық технологияларды талап етеді.
Неліктен мал шаруашылығының құрылымы сынға ұшырап отыр
Мал шаруашылығында ұсақ шаруашылықтардың үлесінің жоғары болуы Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев тарапынан сынға алынды. Оның айтуынша, елде бұл саланың дамуына кедергі келтіретін жүйелі мәселелер сақталып отыр.
"Мал шаруашылығы толыққанды стратегияның болмауынан, даму қарқынының төмендігінен және жүйесіз жұмыстан зардап шегіп отыр. Бұл салада шешімін таппаған мәселелер көп. Өнімнің едәуір бөлігі жеке қосалқы және фермерлік шаруашылықтарда өндіріледі. Олардың үлесіне ет өндірісінің 60%-ы және сүттің 80%-ы тиесілі. Мұндай жағдай саланың өнімділігін арттыруға мүмкіндік бермейді", – деді мемлекет басшысы.
