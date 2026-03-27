Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 28 және 29 наурыз
Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 27 наурызда сағат 17:00-де Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша кешкі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 482,89 теңгені құрады (+0,99) теңге.
Еуроның орташа өлшенген бағамы 556,83 теңгені құрады (+0,24).
Ресей рублінің бағамы 5,94 теңгеге дейін көтерілді (+0,07).
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 69,72 теңгені құрады (-0,09).
Айырбастау пункттерінде доллар 482,8–485 теңгеден саудалануда, еуро – 555,2–560,5 теңгеден, рубль – 5,83–5,99 теңгеден саудаға түсуде.
27 наурыз күні таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 481,83 теңге, еуроны – 556,8 теңге, рубльді – 5,85 теңге деңгейінде белгіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript