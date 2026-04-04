Қаржы

Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары - 4 сәуір

Zakon.kz жаңалық 04.04.2026 11:24
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 4 сәуірдегі жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 470,40 теңге; евро – 545,68 теңге; Ресей рублі – 5,89 теңге; Қытай юаны – 68,38 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 467 теңге, сату - 474 теңге.
  • Евро: сатып алу - 539 теңге, сату - 549 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,84 теңге, сату - 6,15 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 469,44 теңге, сату - 472,02 теңге.
  • Евро: сатып алу - 540,98 теңге, сату - 545,44 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,87 теңге, сату - 6 теңге.

Бұған дейін Қазақстанда 1 АҚШ долларының бағамы 475 теңгеге дейін төмендегенін, сарапшылардың бірі америкалық валюта құны 440 теңгеге дейін түсуі мүмкін екенін болжаған болатын.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
