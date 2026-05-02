#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
462.91
542.16
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
462.91
542.16
6.16
Қаржы

2 мамырдағы Астана мен Алматыдағы валюта бағамы

Zakon.kz 2026 жылғы 2 мамырдағы жағдай бойынша Астана, Алматы қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 463,09 теңге, еуро – 541,61 теңге, рубль – 6,19 теңге.

Астана

Доллар:

  • Сатып алу – 459 тг
  • Сату – 466 тг

Еуро:

  • Сатып алу – 537 тг
  • Сату – 547 тг

Рубль:

  • Сатып алу – 5,95 тг
  • Сату – 6,25 тг

Алматы

Доллар:

  • Сатып алу – 462,46 тг
  • Сату – 464,58 тг

Еуро:

  • Сатып алу – 541,55 тг
  • Сату – 546,66 тг

Рубль:

  • Сатып алу – 5,95 тг
  • Сату – 6,09 тг

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақытқа қарай шетел валютасының бағамы өзгеріп отыруы мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
18 сәуірдегі Астана мен Алматыдағы валюта бағамы
12:11, 18 сәуір 2026
18 сәуірдегі Астана мен Алматыдағы валюта бағамы
25 сәуірдегі Астана мен Алматыдағы валюта бағамы
12:26, 25 сәуір 2026
25 сәуірдегі Астана мен Алматыдағы валюта бағамы
26 сәуірдегі Астана мен Алматыдағы валюта бағамы
12:25, 26 сәуір 2026
26 сәуірдегі Астана мен Алматыдағы валюта бағамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Чемпион Европы из России не оставил шанса казахстанцу на топ-турнире в Душанбе по дзюдо
13:03, Бүгін
Чемпион Европы из России не оставил шанса казахстанцу на топ-турнире в Душанбе по дзюдо
Неожиданным исходом завершилась схватка чемпиона Олимпиады с казахстанцем на GS в Душанбе
12:54, Бүгін
Неожиданным исходом завершилась схватка чемпиона Олимпиады с казахстанцем на GS в Душанбе
Дзюдоист из Кыргызстана шикарным броском завершил выступление казахстанца на Grand Slam
12:33, Бүгін
Дзюдоист из Кыргызстана шикарным броском завершил выступление казахстанца на Grand Slam
Украинец разгромил казахстанца в первой же схватке на Grand Slam в Душанбе
12:12, Бүгін
Украинец разгромил казахстанца в первой же схватке на Grand Slam в Душанбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: