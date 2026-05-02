2 мамырдағы Астана мен Алматыдағы валюта бағамы
Zakon.kz 2026 жылғы 2 мамырдағы жағдай бойынша Астана, Алматы қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 463,09 теңге, еуро – 541,61 теңге, рубль – 6,19 теңге.
Астана
Доллар:
- Сатып алу – 459 тг
- Сату – 466 тг
Еуро:
- Сатып алу – 537 тг
- Сату – 547 тг
Рубль:
- Сатып алу – 5,95 тг
- Сату – 6,25 тг
Алматы
Доллар:
- Сатып алу – 462,46 тг
- Сату – 464,58 тг
Еуро:
- Сатып алу – 541,55 тг
- Сату – 546,66 тг
Рубль:
- Сатып алу – 5,95 тг
- Сату – 6,09 тг
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақытқа қарай шетел валютасының бағамы өзгеріп отыруы мүмкін.
