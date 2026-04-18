Қаржы

18 сәуірдегі Астана мен Алматыдағы валюта бағамы

Zakon.kz 2026 жылғы 18 сәуірдегі жағдай бойынша Астана, Алматы қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 469,52 теңге, еуро – 553,75 теңге, рубль – 6,15 теңге.

Астана

Доллар:

Сатып алу – 467,82 тг

Сату – 474,81 тг

Еуро:

Сатып алу – 552,74 тг

Сату – 562,74 тг

Рубль:

Сатып алу – 6 тг

Сату – 6,3 тг

Алматы

Доллар:

Сатып алу – 469,11 тг

Сату – 471,71 тг

Еуро:

Сатып алу – 552,92 тг

Сату – 558,44 тг

Рубль:

Сатып алу – 6,02 тг

Сату – 6,16 тг

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақытқа қарай шетел валютасының бағамы өзгеріп отыруы мүмкін.

