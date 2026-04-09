#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Қаржы

9 сәуірдегі Астана мен Алматыдағы валюта бағамы

Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде 9 сәуір 2026 жылғы сағат 11:07-дегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Ұлттық банк деректері бойынша ресми бағам:

  • Доллар – 475,31 теңге
  • Еуро – 555,54 теңге
  • Рубль – 6,05 теңге

Астана

  • Доллар: сатып алу – 476,7 теңге, сату – 483,6 теңге
  • Еуро: сатып алу – 546,2 теңге, сату – 563,6 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,05 теңге, сату – 6,35 теңге

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 480,2 теңге, сату – 484,2 теңге
  • Еуро: сатып алу – 557 теңге, сату – 563,2 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,03 теңге, сату – 6,19 теңге

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 480,6 теңге, сату – 482,8 теңге
  • Еуро: сатып алу – 556,5 теңге, сату – 562,4 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,02 теңге, сату – 6,13 теңге

Ескерту: көрсетілген бағамдар материал дайындалған сәттегі жағдайға сәйкес. Шетел валютасының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: