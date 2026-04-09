9 сәуірдегі Астана мен Алматыдағы валюта бағамы
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде 9 сәуір 2026 жылғы сағат 11:07-дегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Ұлттық банк деректері бойынша ресми бағам:
- Доллар – 475,31 теңге
- Еуро – 555,54 теңге
- Рубль – 6,05 теңге
Астана
- Доллар: сатып алу – 476,7 теңге, сату – 483,6 теңге
- Еуро: сатып алу – 546,2 теңге, сату – 563,6 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,05 теңге, сату – 6,35 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 480,2 теңге, сату – 484,2 теңге
- Еуро: сатып алу – 557 теңге, сату – 563,2 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,03 теңге, сату – 6,19 теңге
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 480,6 теңге, сату – 482,8 теңге
- Еуро: сатып алу – 556,5 теңге, сату – 562,4 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,02 теңге, сату – 6,13 теңге
Ескерту: көрсетілген бағамдар материал дайындалған сәттегі жағдайға сәйкес. Шетел валютасының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.
Оқи отырыңыз
