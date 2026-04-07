7 сәуірдегі Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Zakon.kz 2026 жылғы 7 сәуірге (сағат 11:14) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльді сатып алу және сату орташа бағамдарын жариялады.
Ұлттық банкінің ресми мәліметтері бойынша:
Доллар – 466,33 теңге
Еуро – 538,47 теңге
Рубль – 5,9 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 457 теңге, сату – 464 теңге
Еуро: сатып алу – 523 теңге, сату – 533 теңге
Рубль: сатып алу – 5,65 теңге, сату – 5,95 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 457 теңге, сату – 460 теңге
Еуро: сатып алу – 529,1 теңге, сату – 535 теңге
Рубль: сатып алу – 5,79 теңге, сату – 5,93 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 458,2 теңге, сату – 460,5 теңге
Еуро: сатып алу – 529,5 теңге, сату – 535,8 теңге
Рубль: сатып алу – 5,82 теңге, сату – 5,90 теңге
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтке сәйкес келеді. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript