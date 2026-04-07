Қаржы

7 сәуірдегі Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Zakon.kz 2026 жылғы 7 сәуірге (сағат 11:14) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльді сатып алу және сату орташа бағамдарын жариялады.

Ұлттық банкінің ресми мәліметтері бойынша:

Доллар – 466,33 теңге

Еуро – 538,47 теңге

Рубль – 5,9 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 457 теңге, сату – 464 теңге

Еуро: сатып алу – 523 теңге, сату – 533 теңге

Рубль: сатып алу – 5,65 теңге, сату – 5,95 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 457 теңге, сату – 460 теңге

Еуро: сатып алу – 529,1 теңге, сату – 535 теңге

Рубль: сатып алу – 5,79 теңге, сату – 5,93 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 458,2 теңге, сату – 460,5 теңге

Еуро: сатып алу – 529,5 теңге, сату – 535,8 теңге

Рубль: сатып алу – 5,82 теңге, сату – 5,90 теңге

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтке сәйкес келеді. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
