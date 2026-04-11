11 сәуірдегі Астана мен Алматыдағы валюта бағамы
Zakon.kz Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде 11 сәуірдегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Ұлттық банк деректері бойынша ресми бағам:
- Доллар – 473,19 теңге
- Еуро – 553,17 теңге
- Рубль – 6,14 теңге
Астана
- Доллар: сатып алу – 470,01 теңге, сату – 477 теңге
- Еуро: сатып алу – 550 теңге, сату – 560 теңге
- Рубль: сатып алу – 5,99 теңге, сату – 6,31 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 472,34 теңге, сату – 474,82 теңге
- Еуро: сатып алу – 554,43 теңге, сату – 559,97 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,08 теңге, сату – 6,22 теңге
Ескерту: көрсетілген бағамдар материал дайындалған сәттегі жағдайға сәйкес. Шетел валютасының бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.
Оқи отырыңыз
