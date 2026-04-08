Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы – 8 сәуір
Zakon.kz 8 сәуір 2026 жылы сағат 11:07-дегі Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша:
Доллар – 460,37 теңге
Еуро – 531,87 теңге
Ресей рублі – 5,82 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 467,7 теңге, сату – 474,7 теңге
Еуро: сатып алу – 542,5 теңге, сату – 552,4 теңге
Рубль: сатып алу – 5,95 теңге, сату – 6,25 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 473,3 теңге, сату – 477 теңге
Еуро: сатып алу – 548 теңге, сату – 554,5 теңге
Рубль: сатып алу – 5,90 теңге, сату – 6,07 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 472,3 теңге, сату – 475,5 теңге
Еуро: сатып алу – 545,3 теңге, сату – 552,8 теңге
Рубль: сатып алу – 5,90 теңге, сату – 6 теңге
Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған сәттегі деректер болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.
