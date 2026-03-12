12 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта айырбастау бағамы
Zakon.kz 12 наурыздағы (сағат 11:05) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
Доллар – 489,39 теңге
Еуро – 567,99 теңге
Рубль – 6,19 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 488 теңге, сату – 495 теңге
Еуро: сатып алу – 565 теңге, сату – 575 теңге
Рубль: сатып алу – 6,10 теңге, сату – 6,40 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 491,3 теңге, сату – 493,5 теңге
Еуро: сатып алу – 567,8 теңге, сату – 573,6 теңге
Рубль: сатып алу – 6,16 теңге, сату – 6,28 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 490,6 теңге, сату – 492,6 теңге
Еуро: сатып алу – 567,4 теңге, сату – 573,3 теңге
Рубль: сатып алу – 6,17 теңге, сату – 6,24 теңге
Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған уақытқа арналған және уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.
