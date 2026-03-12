#Референдум-2026
Қаржы

12 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта айырбастау бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 11:25 Фото: freepik
Zakon.kz 12 наурыздағы (сағат 11:05) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Республика Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

Доллар – 489,39 теңге

Еуро – 567,99 теңге

Рубль – 6,19 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 488 теңге, сату – 495 теңге

Еуро: сатып алу – 565 теңге, сату – 575 теңге

Рубль: сатып алу – 6,10 теңге, сату – 6,40 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 491,3 теңге, сату – 493,5 теңге

Еуро: сатып алу – 567,8 теңге, сату – 573,6 теңге

Рубль: сатып алу – 6,16 теңге, сату – 6,28 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 490,6 теңге, сату – 492,6 теңге

Еуро: сатып алу – 567,4 теңге, сату – 573,3 теңге

Рубль: сатып алу – 6,17 теңге, сату – 6,24 теңге

Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған уақытқа арналған және уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
