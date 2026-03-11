11 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 11 наурыздағы (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарына шолу жасады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, доллардың бағамы – 491,59 теңге, еуро – 572,16 теңге, рубль – 6,24 теңге.
Астана
- Доллардың орташа сатып алу бағамы – 486 теңге, сату бағамы – 493 теңге.
- Еуро бағамы Еуроның орташа сатып алу бағамы – 563 теңге, сату бағамы – 573 теңге.
- Рубль бағамы Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,10 теңге, сату бағамы – 6,40 теңге.
Алматы
- Доллардың орташа сатып алу бағамы – 488,9 теңге, сату бағамы – 491,4 теңге.
- Еуро бағамы Еуроның орташа сатып алу бағамы – 568,2 теңге, сату бағамы – 574 теңге.
- Рубль бағамы Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,17 теңге, сату бағамы – 6,30 теңге.
Шымкент
- Доллардың орташа сатып алу бағамы – 473,2 теңге, сату бағамы – 490,5 теңге.
- Еуро бағамы Еуроның орташа сатып алу бағамы – 568 теңге, сату бағамы – 574,3 теңге.
- Рубль бағамы Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,16 теңге, сату бағамы – 6,25 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәліметтерге негізделген. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript