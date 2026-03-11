#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Қаржы

11 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 12:02 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 11 наурыздағы (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарына шолу жасады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметінше, доллардың бағамы – 491,59 теңге, еуро – 572,16 теңге, рубль – 6,24 теңге.

Астана

  • Доллардың орташа сатып алу бағамы – 486 теңге, сату бағамы – 493 теңге.
  • Еуро бағамы Еуроның орташа сатып алу бағамы – 563 теңге, сату бағамы – 573 теңге.
  • Рубль бағамы Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,10 теңге, сату бағамы – 6,40 теңге.

Алматы

  • Доллардың орташа сатып алу бағамы – 488,9 теңге, сату бағамы – 491,4 теңге.
  • Еуро бағамы Еуроның орташа сатып алу бағамы – 568,2 теңге, сату бағамы – 574 теңге.
  • Рубль бағамы Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,17 теңге, сату бағамы – 6,30 теңге.

Шымкент

  • Доллардың орташа сатып алу бағамы – 473,2 теңге, сату бағамы – 490,5 теңге.
  • Еуро бағамы Еуроның орташа сатып алу бағамы – 568 теңге, сату бағамы – 574,3 теңге.
  • Рубль бағамы Рубльдің орташа сатып алу бағамы – 6,16 теңге, сату бағамы – 6,25 теңге.

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәліметтерге негізделген. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
11 наурыздағы саудада доллар бағамы тағы төмендеді
16:07, Бүгін
11 наурыздағы саудада доллар бағамы тағы төмендеді
10 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
11:09, 10 наурыз 2026
10 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы белгілі болды
11:22, 21 қазан 2025
Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
16:42, Бүгін
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
16:34, Бүгін
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
16:30, Бүгін
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
15:57, Бүгін
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: