Қаржы

6 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 11:09 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

  • АҚШ доллары – 493,36 теңге
  • Еуро – 572,84 теңге
  • Ресей рублі – 6,29 теңге

Астана

  • Доллар: сатып алу – 490 ₸, сату – 497 ₸
  • Еуро: сатып алу – 567,1 ₸, сату – 577,1 ₸
  • Рубль: сатып алу – 6,15 ₸, сату – 6,45 ₸

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 492,8 ₸, сату – 495,3 ₸
  • Еуро: сатып алу – 572,8 ₸, сату – 578,4 ₸
  • Рубль: сатып алу – 6,25 ₸, сату – 6,39 ₸

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 493,2 ₸, сату – 495,5 ₸
  • Еуро: сатып алу – 571,6 ₸, сату – 578,8 ₸
  • Рубль: сатып алу – 6,25 ₸, сату – 6,36 ₸

Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған кездегі жағдайға сәйкес және уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
