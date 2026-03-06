6 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
- АҚШ доллары – 493,36 теңге
- Еуро – 572,84 теңге
- Ресей рублі – 6,29 теңге
Астана
- Доллар: сатып алу – 490 ₸, сату – 497 ₸
- Еуро: сатып алу – 567,1 ₸, сату – 577,1 ₸
- Рубль: сатып алу – 6,15 ₸, сату – 6,45 ₸
Алматы
- Доллар: сатып алу – 492,8 ₸, сату – 495,3 ₸
- Еуро: сатып алу – 572,8 ₸, сату – 578,4 ₸
- Рубль: сатып алу – 6,25 ₸, сату – 6,39 ₸
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 493,2 ₸, сату – 495,5 ₸
- Еуро: сатып алу – 571,6 ₸, сату – 578,8 ₸
- Рубль: сатып алу – 6,25 ₸, сату – 6,36 ₸
Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған кездегі жағдайға сәйкес және уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript