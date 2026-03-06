#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Оқиғалар

Қазақстанда мерекелік күндері қатты аяз және жауын-шашын күтіледі

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 13:39 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
"Қазгидромет" баспасөз қызметі Қазақстанда 2026 жылғы 7, 8 және 9 наурызға арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, мереке күндері республикада ауа райы тұрақсыз болады. Синоптиктердің айтуынша, бұл наурыз айына тән құбылыс.

"Циклон мен атмосфералық фронттардың әсерінен Қазақстанның көп өңірінде жауын-шашын (жаңбыр мен қар) түседі. Солтүстік пен солтүстік-батыста – кейде қатты жауын-шашын (жаңбыр мен қар), ал оңтүстікте – нөсер жаңбыр болады. Республиканың басым бөлігінде жел күшейіп, мұздақ пен тұман күтіледі; солтүстікте боран, оңтүстікте найзағай ықтимал", – делінген хабарламада.

Сонымен қатар, болжамға сәйкес, Қазақстанға қатты аяз қайта оралады.

"Соңғы күндері ауа температурасы айтарлықтай көтерілгеннен кейін, болжамды кезеңнің соңында батыс пен солтүстік-батыста қайтадан арктикалық суық ауа таралады. Түнгі температура батыста – -5…-15°С, ал солтүстік-батыс пен шеткі солтүстікте – -15…-25°С", – делінген.

Сонымен қатар, гидрометорталық мәліметіне сәйкес, республиканың оңтүстік және шығыс аймақтарында ауа температурасы көтеріледі, яғни көктемгі жылылық сезіледі.

"Ал 11 наурыздан бастап орталық және шығыс өңірлерде де температура төмендейді", – деп хабарлады "Қазгидромет" баспасөз қызметі.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алдағы үш күнде Қазақстанда қатты жауын-шашын мен боран болады
11:57, 13 ақпан 2026
Алдағы үш күнде Қазақстанда қатты жауын-шашын мен боран болады
Алдағы күндері Қазақстанда 20 градусқа дейін аяз болады
12:39, 11 наурыз 2024
Алдағы күндері Қазақстанда 20 градусқа дейін аяз болады
Синоптиктер елдің көп бөлігінде -15°С дейін аяз және боран болады деп ескертті
15:12, 05 желтоқсан 2025
Синоптиктер елдің көп бөлігінде -15°С дейін аяз және боран болады деп ескертті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Завидуйте молча: названы самые высокооплачиваемые футболисты "Астаны"
14:07, Бүгін
Завидуйте молча: названы самые высокооплачиваемые футболисты "Астаны"
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
13:51, Бүгін
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
13:36, Бүгін
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
13:07, Бүгін
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: