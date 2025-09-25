25 қыркүйектегі Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары
Zakon.kz 2025 жылғы 25 қыркүйек күні, сағат 11:10-дағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пунктерінде АҚШ доллары, еуро және рубльдің орташа сатып алу-сату бағамдарын ұсынды.
Ұлттық банк ресми бағамы:
АҚШ доллары – 542,8 тг
Еуро – 637,84 тг
Ресей рублі – 6,49 тг
Астана
Доллар: сатып алу – 539,6 тг, сату – 544,6 тг
Еуро: сатып алу – 635,4 тг, сату – 643,5 тг
Рубль: сатып алу – 6,37 тг, сату – 6,52 тг
Алматы
Доллар: сатып алу – 540,9 тг, сату – 543,3 тг
Еуро: сатып алу – 636 тг, сату – 640 тг
Рубль: сатып алу – 6,39 тг, сату – 6,51 тг
Шымкент
Доллар: сатып алу – 540,7 тг, сату – 543,8 тг
Еуро: сатып алу – 636 тг, сату – 640,8 тг
Рубль: сатып алу – 6,44 тг, сату – 6,51 тг
Бағамдар материал жазылған сәтке өзекті. Уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.
