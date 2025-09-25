#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

25 қыркүйектегі Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 11:58 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 25 қыркүйек күні, сағат 11:10-дағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пунктерінде АҚШ доллары, еуро және рубльдің орташа сатып алу-сату бағамдарын ұсынды.

Ұлттық банк ресми бағамы:

АҚШ доллары – 542,8 тг

Еуро – 637,84 тг

Ресей рублі – 6,49 тг

Астана

Доллар: сатып алу – 539,6 тг, сату – 544,6 тг

Еуро: сатып алу – 635,4 тг, сату – 643,5 тг

Рубль: сатып алу – 6,37 тг, сату – 6,52 тг

Алматы

Доллар: сатып алу – 540,9 тг, сату – 543,3 тг

Еуро: сатып алу – 636 тг, сату – 640 тг

Рубль: сатып алу – 6,39 тг, сату – 6,51 тг

Шымкент

Доллар: сатып алу – 540,7 тг, сату – 543,8 тг

Еуро: сатып алу – 636 тг, сату – 640,8 тг

Рубль: сатып алу – 6,44 тг, сату – 6,51 тг

Бағамдар материал жазылған сәтке өзекті. Уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

