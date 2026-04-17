Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюталар бағамы

Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 17 сәуірдегі жағдай бойынша (11:07 уақытқа) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 471,46 теңге, еуро – 555,38 теңге, рубль – 6,18 теңге.

Астана

Доллар бағамы

Астанада доллардың орташа сатып алу бағасы – 467 теңге, сату бағасы – 474 теңге.

Еуро бағамы

Еуроның орташа сатып алу бағасы – 552 теңге, сату бағасы – 562 теңге.

Рубль бағамы

Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 5,99 теңге, сату бағасы – 6,29 теңге.

Алматы

Доллар бағамы

Алматыда доллардың орташа сатып алу бағасы – 470,5 теңге, сату бағасы – 472,8 теңге.

Еуро бағамы

Еуроның орташа сатып алу бағасы – 554,1 теңге, сату бағасы – 560 теңге.

Рубль бағамы

Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 6,08 теңге, сату бағасы – 6,20 теңге.

Шымкент

Доллар бағамы

Шымкентте доллардың орташа сатып алу бағасы – 470,8 теңге, сату бағасы – 472,8 теңге.

Еуро бағамы

Еуроның орташа сатып алу бағасы – 553,6 теңге, сату бағасы – 558,5 теңге.

Рубль бағамы

Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 6,11 теңге, сату бағасы – 6,19 теңге.

Айта кетейік, көрсетілген валюталар бағамы материал дайындалған сәттегі өзекті мәлімет болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валюталарының бағамы өзгеріп отыруы мүмкін.

