Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюталар бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллар бағамы – 471,46 теңге, еуро – 555,38 теңге, рубль – 6,18 теңге.
Астана
Доллар бағамы
Астанада доллардың орташа сатып алу бағасы – 467 теңге, сату бағасы – 474 теңге.
Еуро бағамы
Еуроның орташа сатып алу бағасы – 552 теңге, сату бағасы – 562 теңге.
Рубль бағамы
Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 5,99 теңге, сату бағасы – 6,29 теңге.
Алматы
Доллар бағамы
Алматыда доллардың орташа сатып алу бағасы – 470,5 теңге, сату бағасы – 472,8 теңге.
Еуро бағамы
Еуроның орташа сатып алу бағасы – 554,1 теңге, сату бағасы – 560 теңге.
Рубль бағамы
Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 6,08 теңге, сату бағасы – 6,20 теңге.
Шымкент
Доллар бағамы
Шымкентте доллардың орташа сатып алу бағасы – 470,8 теңге, сату бағасы – 472,8 теңге.
Еуро бағамы
Еуроның орташа сатып алу бағасы – 553,6 теңге, сату бағасы – 558,5 теңге.
Рубль бағамы
Рубльдің орташа сатып алу бағасы – 6,11 теңге, сату бағасы – 6,19 теңге.
Айта кетейік, көрсетілген валюталар бағамы материал дайындалған сәттегі өзекті мәлімет болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валюталарының бағамы өзгеріп отыруы мүмкін.