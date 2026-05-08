Қаржы

8 мамырдағы саудада доллар бағамы төмендеуін жалғастырды

2026 жылғы 8 мамыр күні сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 461,26 теңгені құрап, тағы 2,08 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,20 теңгеге дейін көтерілді (+0,02).

Юаньның орташа бағамы 67,90 теңге болды (−0,09).

Айырбастау пункттерінде доллар 461,8–464 теңге аралығында сатылып/сатып алынуда, еуро – 541,8–547 теңге, рубль – 6,01–6,14 теңге деңгейінде.

8 мамырда әлемдік мұнай бағасы да төмендеді.

Brent маркалы мұнайдың шілде айындағы фьючерстері ICE Futures электрондық биржасында 0,07%-ға арзандап, барреліне 99,99 доллар болды.

NYMEX биржасында WTI мұнайының маусым айындағы фьючерстері 0,59%-ға төмендеп, 94,25 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 463,41 теңге, еуроны 546,27 теңге, рубльді 6,18 теңге деңгейінде бекітті.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
