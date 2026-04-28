28 сәуірдегі саудада доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
2026 жылғы 28 сәуірде сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 457,21 теңгені құрап, тағы 2,95 теңгеге төмендеді.
Ресей рублі 6,12 теңгеге дейін (-0,03), ал қытай юані 66,88 теңгеге дейін (-0,86) арзандады.
Айырбастау пункттерінде доллар 457,8–460 теңге аралығында сатып алынып/сатылды, еуро – 534,2–539,9 теңге, рубль – 5,94–6,07 теңге аралығында саудаланды.
28 сәуірде әлемдік мұнай бағасы өсім көрсетті.
Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 1,91 долларға қымбаттап, 110,14 долларды құрады.
Ал Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнай 1,53 долларға өсіп, барреліне 97,9 доллар болды.
Сондай-ақ Ұлттық банк таңертеңгі ресми бағамды белгіледі: доллар – 460,8 теңге, еуро – 541,21 теңге, рубль – 6,13 теңге.
