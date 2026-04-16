#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
474.08
558.28
6.26
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қаржы

16 сәуірдегі саудада доллар бағамы төмендеуді жалғастырды

2026 жылғы 16 сәуірде Қазақстан қор биржасында (KASE) сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда сессиясы аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 471,46 теңгені құрап, тағы 2,61 теңгеге төмендеді.

Еуро бағамы 557 теңге болып қалыптасты (+4).

Ресей рублі 6,14 теңгеге дейін төмендеді (-0,18).

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 69,29 теңгені құрап, 0,44 теңгеге арзандады.

Айырбастау пункттерінде доллар 471,2–473,5 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда, еуро – 554,7–560,2 теңге, рубль – 6,09–6,23 теңге деңгейінде.

16 сәуірде әлемдік мұнай бағалары әртүрлі бағытта өзгерді.

Атап айтқанда, Лондондағы ICE (InterContinental Exchange Futures) биржасында Brent маркалы мұнай бағасы 0,17 долларға төмендеп, барреліне 94,76 долларды құрады.

Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бағасы 0,26 долларға өсіп, 91,55 доллар болды.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 474,08 теңге, еуроны – 558,28 теңге, рубльді – 6,26 теңге деңгейінде белгілеген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: