16 сәуірдегі саудада доллар бағамы төмендеуді жалғастырды
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 471,46 теңгені құрап, тағы 2,61 теңгеге төмендеді.
Еуро бағамы 557 теңге болып қалыптасты (+4).
Ресей рублі 6,14 теңгеге дейін төмендеді (-0,18).
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 69,29 теңгені құрап, 0,44 теңгеге арзандады.
Айырбастау пункттерінде доллар 471,2–473,5 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда, еуро – 554,7–560,2 теңге, рубль – 6,09–6,23 теңге деңгейінде.
16 сәуірде әлемдік мұнай бағалары әртүрлі бағытта өзгерді.
Атап айтқанда, Лондондағы ICE (InterContinental Exchange Futures) биржасында Brent маркалы мұнай бағасы 0,17 долларға төмендеп, барреліне 94,76 долларды құрады.
Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бағасы 0,26 долларға өсіп, 91,55 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 474,08 теңге, еуроны – 558,28 теңге, рубльді – 6,26 теңге деңгейінде белгілеген.