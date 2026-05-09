Қаржы

Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары - 9 мамыр

Доллар, валюта бағамы, Астана, Алматы, ақша айырбас орындары, 9 мамыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.05.2026 13:31 Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 9 мамырдағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 461,26 теңге; евро – 542,58 теңге; Ресей рублі – 6,18 теңге; Қытай юаны – 67,82 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 460 теңге, сату - 467 теңге.
  • Евро: сатып алу - 538 теңге, сату - 548 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,99 теңге, сату - 6,3 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 463,66 теңге, сату - 465,93 теңге.
  • Евро: сатып алу - 542,81 теңге, сату - 548,08 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 6,03 теңге, сату - 6, 16 теңге.

Бұған дейін Қазақстанда криптовалюталар 1 мамырдан бастап бақылауға алынатыны хабарланған.

