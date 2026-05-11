Қаржы

Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары - 11 мамыр

Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, еуро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 11 мамырдағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 461,26 теңге; еуро – 542,58 теңге; Ресей рублі – 6,18 теңге; Қытай юаны – 67,82 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу – 460 теңге, сату – 467 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 538 теңге, сату – 548 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 5,9 теңге, сату – 6,2 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу – 463,46 теңге, сату – 466,3 теңге.
  • Еуро: сатып алу – 542,76 теңге, сату – 547,91 теңге.
  • Рубль: сатып алу – 6,01 теңге, сату – 6,14 теңге.

Бұған дейін Қазақстанда криптовалюталар 1 мамырдан бастап бақылауға алынатыны хабарланған.

