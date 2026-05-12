12 мамырдағы сауда-саттықта доллар бағамы өсті
2026 жылғы 12 мамырда Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа өлшенген бағамы 463,91 теңгені құрап, 2,33 теңгеге қымбаттады.
Ресей рублінің бағамы 6,28 теңгеге дейін көтерілді (+0,07).
Қытай юанінің орташа бағамы 68,41 теңге болды (+0,50).
Айырбастау пункттерінде доллар 464,2–466,4 теңге, еуро 542,7–547,8 теңге, рубль 6,08–6,20 теңге аралығында саудалануда.
Әлемдік мұнай нарығында да өсім байқалды.
ICE Futures биржасында Brent маркалы мұнайдың шілде фьючерстері 2,46%-ға қымбаттап, барреліне 106,77 долларды құрады.
NYMEX биржасында WTI мұнайының маусым фьючерстері 2,96%-ға өсіп, 100,97 доллар болды.
Айта кетейік, таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 461,26 теңге, еуроны 542,58 теңге, рубльді 6,18 теңге деңгейінде белгілеген болатын.
