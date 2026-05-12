Қаржы

12 мамырдағы сауда-саттықта доллар бағамы өсті

Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 12 мамырда Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа өлшенген бағамы 463,91 теңгені құрап, 2,33 теңгеге қымбаттады.

Ресей рублінің бағамы 6,28 теңгеге дейін көтерілді (+0,07).

Қытай юанінің орташа бағамы 68,41 теңге болды (+0,50).

Айырбастау пункттерінде доллар 464,2–466,4 теңге, еуро 542,7–547,8 теңге, рубль 6,08–6,20 теңге аралығында саудалануда.

Әлемдік мұнай нарығында да өсім байқалды.

ICE Futures биржасында Brent маркалы мұнайдың шілде фьючерстері 2,46%-ға қымбаттап, барреліне 106,77 долларды құрады.

NYMEX биржасында WTI мұнайының маусым фьючерстері 2,96%-ға өсіп, 100,97 доллар болды.

Айта кетейік, таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 461,26 теңге, еуроны 542,58 теңге, рубльді 6,18 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

