"6%-дан асар едік": Серік Жұманғарин мұнайсыз экономиканың өсімі туралы айтты
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 13 мамыр күні Мәжіліс кулуарында шағын және орта бизнес субъектілерінің жаппай жабылуына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Соңғы 18 айда елімізде 207 мың шағын және орта бизнес субъектісі жабылған. Осыған байланысты министрден жұмыссыздық деңгейінің өсу қаупі туралы сұралды.
"Үкіметте кез келген жағдайға арналған жоспар бар. Қазір сіз айтып отырған сценарийлерді жүзеге асыруға негіз жоқ. Төрт айдың қорытындысы бойынша экономикалық өсім 3,6%-ды құрады. Бұл ретте біз 5 млн тонна мұнай өндіре алмадық. Егер осы қаражат экономикаға қосымша құйылғанда, өсім 6%-дан асар еді. Қазақстан экономикасы шикізатқа ғана тәуелді болмай-ақ өсе алатынын көрсетіп отыр. Қазір экономиканың негізгі драйверлері – өңдеу өнеркәсібі, мұнда өсім шамамен 10%-ды құрады. Сонымен қатар құрылыс пен сауда салалары да тұрақты өсіп келеді", – деді Серік Жұманғарин.
Журналистер үкіметтен шағын және орта бизнестегі іскерлік белсенділік төмендеген жағдайда қандай шаралар қабылданатынын да сұрады.
Министрдің айтуынша, қазіргі таңда алаңдауға негіз жоқ.
"Шағын және орта бизнестің белсенділігі жеткілікті деңгейде. Алаңдауға себеп көріп тұрған жоқпын. 99,5 мың субъект мүлде қызмет жүргізбеген, 13 мыңының қосымша екінші компаниялары болған, ал 39 мыңы өзін-өзі жұмыспен қамтығандар санатына өткен. Яғни, жабылған 207 мың компанияның 150 мыңы іс жүзінде ештеңе жоғалтқан жоқ", – деп түсіндірді ол.
