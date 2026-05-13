#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Қаржы

"6%-дан асар едік": Серік Жұманғарин мұнайсыз экономиканың өсімі туралы айтты

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.05.2026 10:27 Фото: freepik
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 13 мамыр күні Мәжіліс кулуарында шағын және орта бизнес субъектілерінің жаппай жабылуына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Соңғы 18 айда елімізде 207 мың шағын және орта бизнес субъектісі жабылған. Осыған байланысты министрден жұмыссыздық деңгейінің өсу қаупі туралы сұралды.

"Үкіметте кез келген жағдайға арналған жоспар бар. Қазір сіз айтып отырған сценарийлерді жүзеге асыруға негіз жоқ. Төрт айдың қорытындысы бойынша экономикалық өсім 3,6%-ды құрады. Бұл ретте біз 5 млн тонна мұнай өндіре алмадық. Егер осы қаражат экономикаға қосымша құйылғанда, өсім 6%-дан асар еді. Қазақстан экономикасы шикізатқа ғана тәуелді болмай-ақ өсе алатынын көрсетіп отыр. Қазір экономиканың негізгі драйверлері – өңдеу өнеркәсібі, мұнда өсім шамамен 10%-ды құрады. Сонымен қатар құрылыс пен сауда салалары да тұрақты өсіп келеді", – деді Серік Жұманғарин.

Журналистер үкіметтен шағын және орта бизнестегі іскерлік белсенділік төмендеген жағдайда қандай шаралар қабылданатынын да сұрады.

Министрдің айтуынша, қазіргі таңда алаңдауға негіз жоқ.

"Шағын және орта бизнестің белсенділігі жеткілікті деңгейде. Алаңдауға себеп көріп тұрған жоқпын. 99,5 мың субъект мүлде қызмет жүргізбеген, 13 мыңының қосымша екінші компаниялары болған, ал 39 мыңы өзін-өзі жұмыспен қамтығандар санатына өткен. Яғни, жабылған 207 мың компанияның 150 мыңы іс жүзінде ештеңе жоғалтқан жоқ", – деп түсіндірді ол.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Серік Жұманғарин: Қазақстандық бизнес Қырғызстанға кетпейді
12:45, Бүгін
Серік Жұманғарин: Қазақстандық бизнес Қырғызстанға кетпейді
«Мәселе бағада»: Жұманғарин Қазақстандағы картоптың қолжетімділігі туралы айтты
14:13, 02 маусым 2025
«Мәселе бағада»: Жұманғарин Қазақстандағы картоптың қолжетімділігі туралы айтты
Жанар-жағармай бағасына мораторий: Серік Жұманғарин мерзімін атады
16:16, 22 қазан 2025
Жанар-жағармай бағасына мораторий: Серік Жұманғарин мерзімін атады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера "Кайсара"
14:55, Бүгін
Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера "Кайсара"
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Индии
14:23, Бүгін
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Индии
Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал топ-турнира в Париже
14:21, Бүгін
Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал топ-турнира в Париже
Сильнейший состав отправляет Казахстан на чемпионат Азии по таеквондо в Монголии
14:03, Бүгін
Сильнейший состав отправляет Казахстан на чемпионат Азии по таеквондо в Монголии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: