Жанар-жағармай бағасына мораторий: Серік Жұманғарин мерзімін атады
22 қазан 2025 жылы ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Мәжіліс кулуарында Қазақстанда енгізілген жанармай бағасына мораторий туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистер мораторийдің қанша уақытқа енгізілгенін және оның нақты мерзімі бар ма деп сұрады.
"Бұл шаралар кемінде келесі жылдың көктеміне дейін жалғасады. Бізге көрші елдердегі жағдайдың тұрақталуын күту қажет... Бұл, біріншіден, валюта айырбасындағы айырмашылықпен байланысты. Екіншіден, кейбір көршілерімізде тапшылық орын алды, ал тапшылық бағаны өсіреді. Олар бізге қарағанда, бағаларды ұстамайды", – деді Жұманғарин.
Айта кетейік, 2025 жылғы 29 қаңтарда Қазақстанда бензин мен дизель отынына мемлекеттік бағаны реттеу тоқтатылған. Ал 16 қазаннан бастап АИ-92 маркалы бензин мен дизель отынына бағаны көтеруге уақытша мораторий енгізілген.
21 қазанда Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов мораторий бағаны шектемейді, керісінше инфляцияны тежеу мақсатында енгізілгенін мәлімдеген.
