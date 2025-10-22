#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
538.56
625.65
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
538.56
625.65
6.62
Қоғам

Жанар-жағармай бағасына мораторий: Серік Жұманғарин мерзімін атады

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 16:16 Фото: Zakon.kz
22 қазан 2025 жылы ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Мәжіліс кулуарында Қазақстанда енгізілген жанармай бағасына мораторий туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер мораторийдің қанша уақытқа енгізілгенін және оның нақты мерзімі бар ма деп сұрады.

"Бұл шаралар кемінде келесі жылдың көктеміне дейін жалғасады. Бізге көрші елдердегі жағдайдың тұрақталуын күту қажет... Бұл, біріншіден, валюта айырбасындағы айырмашылықпен байланысты. Екіншіден, кейбір көршілерімізде тапшылық орын алды, ал тапшылық бағаны өсіреді. Олар бізге қарағанда, бағаларды ұстамайды", – деді Жұманғарин.

Айта кетейік, 2025 жылғы 29 қаңтарда Қазақстанда бензин мен дизель отынына мемлекеттік бағаны реттеу тоқтатылған. Ал 16 қазаннан бастап АИ-92 маркалы бензин мен дизель отынына бағаны көтеруге уақытша мораторий енгізілген.

21 қазанда Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов мораторий бағаны шектемейді, керісінше инфляцияны тежеу мақсатында енгізілгенін мәлімдеген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қаржы министрлігі: Келесі бес жылда декларация тапсыру қажеттілігі жойылуы мүмкін
16:30, Бүгін
Қаржы министрлігі: Келесі бес жылда декларация тапсыру қажеттілігі жойылуы мүмкін
Серік Жұманғарин: Қазақстандықтарға дағдарысқа дайындалудың қажеті жоқ
14:57, Бүгін
Серік Жұманғарин: Қазақстандықтарға дағдарысқа дайындалудың қажеті жоқ
«Мәселе бағада»: Жұманғарин Қазақстандағы картоптың қолжетімділігі туралы айтты
14:13, 02 маусым 2025
«Мәселе бағада»: Жұманғарин Қазақстандағы картоптың қолжетімділігі туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: