#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Қоғам

Серік Жұманғарин жеке компания қызметкерлерінің орташа жалақысын атады

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 12:44 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Премьер-министр орынбасары Серік Жұманғарин 2025 жылғы 19 қарашада Үкіметтегі брифингте Қазақстандағы жеке сектордағы қызметкерлер жалақысы туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Жұманғарин жеке секторға үкіметтің әсер ете алмайтынын атап өтті.

"Ашық айтсам, тоғыз айдың қорытындысы бойынша номиналды жалақы өсімі 10%-ды құрады. Нақты өсім – теріс, сіз білесіз, бұл ең алдымен инфляцияның өсуімен байланысты. Бірақ жыл әлі аяқталған жоқ. Халық табысы туралы айтқанда, бұл тек жалақы емес. Жақсы білесіздер, жылдың соңында 13-ші жалақылар беріледі. Бұл әрине, ұжымға бонус беретін жетекшінің шешіміне, қосымша төлемдерге байланысты", – деді Жұманғарин.

Оның сөзінше, жеке бизнес жалақы деңгейін белсенді түрде көтеріп келеді.

"Қазіргі таңда орташа жалақы – 429 мың теңге. Сіз білесіздер, бұл 10 пайыздық өсімді көрсетіп отыр. Бұл тұрақты жұмыс. Біздің мақсат – инфляция халықтың табысын жеуіне жол бермеу. Ал халықтың нақты табысын 2-3 пайызға арттырамыз дегенде, бұл дегеніміз – инфляция плюс 2-3%, яғни номиналды өсім болуы керек", – деп қосты Жұманғарин.

Қазақстандықтардың орташа табысы туралы толық ақпаратты материалдан оқи аласыздар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Үкімет әлеуметтік маңызды азық-түлік бағасының өсуіне жол бермейді
13:07, Бүгін
Үкімет әлеуметтік маңызды азық-түлік бағасының өсуіне жол бермейді
Жұманғарин: Салық бойынша өткір ұсыныстардан біраз демалу қажет
12:22, Бүгін
Жұманғарин: Салық бойынша өткір ұсыныстардан біраз демалу қажет
Қазақстанда картоп экспортына тыйым салу жоспарлануда
10:39, Бүгін
Қазақстанда картоп экспортына тыйым салу жоспарлануда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: