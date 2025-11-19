Серік Жұманғарин жеке компания қызметкерлерінің орташа жалақысын атады
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Премьер-министр орынбасары Серік Жұманғарин 2025 жылғы 19 қарашада Үкіметтегі брифингте Қазақстандағы жеке сектордағы қызметкерлер жалақысы туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Жұманғарин жеке секторға үкіметтің әсер ете алмайтынын атап өтті.
"Ашық айтсам, тоғыз айдың қорытындысы бойынша номиналды жалақы өсімі 10%-ды құрады. Нақты өсім – теріс, сіз білесіз, бұл ең алдымен инфляцияның өсуімен байланысты. Бірақ жыл әлі аяқталған жоқ. Халық табысы туралы айтқанда, бұл тек жалақы емес. Жақсы білесіздер, жылдың соңында 13-ші жалақылар беріледі. Бұл әрине, ұжымға бонус беретін жетекшінің шешіміне, қосымша төлемдерге байланысты", – деді Жұманғарин.
Оның сөзінше, жеке бизнес жалақы деңгейін белсенді түрде көтеріп келеді.
"Қазіргі таңда орташа жалақы – 429 мың теңге. Сіз білесіздер, бұл 10 пайыздық өсімді көрсетіп отыр. Бұл тұрақты жұмыс. Біздің мақсат – инфляция халықтың табысын жеуіне жол бермеу. Ал халықтың нақты табысын 2-3 пайызға арттырамыз дегенде, бұл дегеніміз – инфляция плюс 2-3%, яғни номиналды өсім болуы керек", – деп қосты Жұманғарин.
Қазақстандықтардың орташа табысы туралы толық ақпаратты материалдан оқи аласыздар.
