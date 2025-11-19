#Халық заңгері
Қоғам

Жұманғарин: Салық бойынша өткір ұсыныстардан біраз демалу қажет

Серик Жумангарин, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 12:22 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр орынбасары Серік Жұманғарин 2025 жылғы 19 қарашада Үкіметтегі брифингте бизнес өкілдерінің салықты оңтайландыру әдістерін қайта қарау жөніндегі өтінішіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Бұған дейін кәсіпкерлер атынан бизнес-омбудсмен Қанат Нұров Маулен Ашимбаевқа ашық хат жолдаған болатын. Сондай-ақ, салық әкімшілігінің баламалы нүктелік құралдарын қарастыру ұсынылған – мысалы, жалпы тәртіптегі компаниялармен жұмыс істегенде СНР субъектілерінің айналымына 8%-дық салық ставкасын белгілеу.

"Хатты оқып шықтым, бірақ әлі ешқандай түзетулер жоспарланған жоқ. Біз жақында ғана Салық кодексін қабылдадық, ол әлі күшіне енген жоқ, ал оған бірден кейбір түзетулер ұсынылып отыр. Біз кем дегенде кодексті енгізу кезеңін өту керек деп есептейміз, содан кейін ғана оны қалай өзгертуге болатынын қарастырамыз", – деді Жұманғарин.

Ол ұсыныстарды "батыл" деп атады.

"Менің ойымша, қазір өткір ұсыныстардан біраз демалып, өзіміз қалыптастырған ортада жұмыс істеу қажет", – деді Жұманғарин.

Бұған дейін вице-премьер картоп бағасының өсуіне де пікір білдірген еді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Серік Жұманғарин жеке компания қызметкерлерінің орташа жалақысын атады
12:44, Бүгін
Серік Жұманғарин жеке компания қызметкерлерінің орташа жалақысын атады
Қазақстанда картоп экспортына тыйым салу жоспарлануда
10:39, Бүгін
Қазақстанда картоп экспортына тыйым салу жоспарлануда
Құрылыс компанияларының қосымша салық есептеуі: Жұманғарин не деп жауап берді
16:50, 05 наурыз 2025
Құрылыс компанияларының қосымша салық есептеуі: Жұманғарин не деп жауап берді
